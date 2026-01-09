【科學量化篩選×沉浸式模擬】陸軍無人機訓練中心 打造不對稱戰力

記者王子昌／專題報導

陸軍無人機訓練中心自民國114年1月1日編成以來，持續透過兼具科學化及實戰化的訓練課程規劃，為國軍培訓具高度專業技能的無人機操作手，且因應未來戰爭型態變化，發展「戰術近程操作班」、「沉浸式飛行訓練班」等專業班隊，使國軍官兵得以熟稔無人機操作、戰術應用與聯合軍兵種協同整合，讓各型無人機加速融入作戰體系，以提升不對稱作戰優勢，厚植國軍整體防衛作戰效能。

報訓篩選學員 手眼協調是關鍵

無人機訓練中心現行開辦「基礎操作班」、「無人機多軸師資班」、「戰術近程操作班」、「沉浸式飛行訓練班」4個班隊，並導入「科學量化篩選」機制，在報訓人員正式進入飛行操作前實施先期篩選，作為學員能否進入班隊的重要依據。

廣告 廣告

中心教官透過「科學量化篩選」機制來測量並評估操作人員，了解其手眼協調能力與操作穩定性，從中篩選具備無人機操作潛力的官兵，並藉此提前排除因空間感不足或判斷延遲造成的訓練風險，確保學員後續能在安全條件下進行飛行操作。

報訓人員首先操作「聲視覺反應力訓練器」，須在隨機模式下的30秒內，完成60次以上的有效操作判定為合格，接續進入「油門推桿操作能力訓練器」訓練，操作無人機推桿完成平穩起降且穩定滯留達10秒以上，始可判定合格，進而前進至綜合測驗「繫留式無人機」課目。過程中，操作人員須即時遵照教官口令，控制無人機在限定範圍內完成各式姿態與位移操作，最終才能以學員身分正式納訓。

分層分流培訓 扎實戰術專業職能

學員進入「基礎操作班」後，依序在室內、外不同場域中進行無人機基礎飛行操作課程，訓練「定點起降」、「四面停懸」、「八字水平圓」、「側向移動」等多個課目，並逐步增加距離變化等條件，養成學員在各式環境中皆能穩定無人機飛行的能力，隨後模擬實際戰場環境，要求學員操控無人機執行偵蒐任務，完成影像回傳與座標標定，使官兵得以將操作技巧與戰術運用結合，奠基後續高階班隊與任務運用所需的專業職能。

因應不同作戰任務需求，國軍各部隊可將合格飛行操作手派訓至無人機訓練中心的各專業班隊，例如「無人機多軸師資班」為部隊培訓出能講、能教的專業師資，有效擴充國軍無人機專業訓練量能，而在「戰術近程操作班」則運用「原資iHeli-760單軸無人機」機型，以利學員未來銜接國軍「戰術型近程無人飛行載具」操作，進一步滿足聯合兵種營早期預警、爭取反應時間，充實部隊監偵能量。

沉浸式、實機搭配教學 縮短學習曲線

值得一提的是，「沉浸式飛行訓練班」運用模擬系統與情境式教學設計，打造貼近實戰場景的訓練場域，讓官兵在貼近實戰節奏情境下磨練技能，將「精準控制、目標偵察、障礙穿越」等核心能力，轉化為可驗證的訓練指標。

無人機訓練中心表示，透過沉浸式訓練與實機操作相互搭配，不僅可有效縮短學習曲線，也能降低初期飛行操作風險，提升整體訓練效益與安全，未來中心將持續依敵情威脅及防衛作戰需求，精進無人機飛操手專業養成，以快速擴增培訓量能，追求在作戰上「低成本、高效益、即戰力」，達成在防衛作戰中以小博大的效果。

「戰術型近程無人飛行載具」現已撥交陸軍聯合兵種營，可偵蒐視距外的敵軍目標，並即時回傳相關資訊。（記者王子昌攝）

學員在教官陪同指導下，實機操作「戰術型近程無人飛行載具」飛行訓練。（記者王子昌攝）

無人機訓練中心透過「沉浸式無人機模擬器」提高學員訓練成效，並減少裝備損壞之可能性。（記者王子昌攝）

無人機訓練中心建立飛行操作手「科學量化篩選」機制，檢驗報進學員手眼協調能力。（記者王子昌攝）

（資料來源：單位提供；製表：編輯鄭羽詩、歐佳萍）