《科學》震撼彈 猿類也有想像力

想像與假裝，長期被視為人類特有的心智能力。不過，刊登在國際期刊《科學》的最新研究指出，人類的近親 猿類，可能同樣具有在明知不是真實的情況下，假裝與想像的能力。這項發現，為理解動物認知與心智演化提供了新的線索。

想像力常被認為是人類專屬的超能力。 約翰霍普金斯心腦科學系助理教授 克魯佩尼：「我們認為想像力，在腦海中進入不同世界和時代的能力，是人類獨有的能力，它在我們發展早期就已出現，孩子們從小玩扮家家酒，想像有朋友參與 都證明了這點。」

最新研究指出，並非如此。研究團隊以倭黑猩猩「坎齊」為對象，設計類似扮家家酒的實驗，假裝把果汁倒進兩個玻璃杯中，再假裝把其中一杯果汁倒回壺裡，最後再問牠，哪個杯子裡還有果汁。大部分情況下，坎齊都能做出正確選擇。另一項實驗，科學家用真果汁和假裝的果汁，問坎齊想要哪一杯，他大多數時候都選了真的果汁。約翰霍普金斯心腦科學系助理教授 克魯佩尼：「動物的腦海中必須有個畫面，是脫離現實的，讓牠能夠分辨出，我們是在假裝這裡有果汁，實際上並沒有，這種想像力讓你能夠跳脫當下，讓兩個畫面同時存在腦海中，一個是世界的真實狀態，另一個就是想像的狀態。」

實驗證實，坎齊的正確率高達7成，科學家強調，這並非靠記憶或模仿，而是能暫時脫離當下情境。英國聖安德魯斯大學講師 巴斯托斯：「思考過去和未來，思考(想像)其他動物可能在想什麼，對動物(的生存)來說也有很多好處，假裝(想像)只是這張拼圖中的一塊。」

研究指出，這項能力可能源自人類與猿類共同的演化祖先，顯示想像與假裝，或許並非語言或文化出現後，才發展出的能力。未來仍需進一步比較不同猿類與生活背景，才能更清楚理解動物心智的演化脈絡。

