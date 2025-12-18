科工館冬令營報名開跑 1F大廳聖誕氛圍迎賓暖心登場

記者邵敏/高雄報導

位於高雄的國立科學工藝博物館(科工館)迎接歲末佳節，「科工2026冬令營」即日起開放報名，1F大廳也同步換上濃濃的聖誕節慶氛圍，讓大小朋友一走進館內，就能感受滿滿的節日驚喜與溫暖氣氛。

科工館冬令營報名開跑。(圖/科工館提供)

今年1F大廳以大型拱形TRUSS聖誕主視覺為核心，結合柱子上的聖誕老公公高掛迎賓，搭配雪花全息投影裝置，隨光影流轉閃耀空間，成為民眾爭相拍照的熱門打卡點。現場更設置Yogibo懶骨頭休憩區，柔軟多樣的造型座椅，讓親子家庭在參觀之餘，能自在坐臥、伸展放鬆，享受片刻悠閒時光。不少學校團體也特地安排學生到館參訪，在聖誕布置前留下歡樂合影。

1F大廳聖誕氛圍迎賓暖心登場。(圖/科工館提供)

冬令營課程結合科學探索、動手實作與趣味體驗，深受家長與學生喜愛，提醒有興趣的民眾把握報名時程；而1F大廳的聖誕節慶布置展出至115年1月4日止，也歡迎民眾於歲末年終期間到館走走，感受科學與節慶交織的溫暖氛圍。

2026科工冬令營報名網址https://serv.nstm.gov.tw/act_query