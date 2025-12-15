科工館四大展廳局部更新 交通體驗、健康科技到民生文化 打造好玩又易懂的科普新場域

【記者 王雯玲／高雄 報導】國立科學工藝博物館全館18個常設廳，以「啟發全民科學素養、連結科技與生活」為核心，建置全齡科普教育、落實科技共融、永續淨零的科技博物館場域，今年除了下半年「職探任意門」及年底的「樂活節能屋」全面更新外，另外也有四個常設廳也完成了局部更新，非常值得向社會大眾推薦，包括「交通夢想廳」、「健康探索廳」、「衣技織長廳」及「動力機械廳」，都有不同的新亮點！從交通旅遊、預防醫學、居家安全到服裝產業文化，透過多媒體互動、AI 科技與情境式故事敘事，打造跨世代都能輕鬆親近的科普新體驗。

其中位於4F的「交通夢想廳」，是科工館最受歡迎、最夯的常設廳之一，繼年打造「未來交通站」、「高雄輕旅行」、「海巡艦艇遊」三大體驗單元之後，這次全區介面更新為中英雙語，並重新繪製感應說明與操作指引。讀卡機也更新支援多卡感應規格(一卡通、悠遊卡及icash) 結算累積里程。出口處未來航廈的「夢想登機台」，改為「虛擬登機證」，不再列印紙本，新的虛擬登機證加入不同交通工具的碳排資訊，讓觀眾理解永續運輸概念。歡迎大家悠遊全臺灣環島微旅行，暢遊臺北車站、坪林、桃園機場、新竹、埔里、阿里山、旗美、美麗島站、高雄港、佛光山等，並體驗多組的數位模擬駕駛遊戲，有火車、臺車、牛車、機車、公車、輕軌、艦艇等。遊戲中體會各種交通工具的特性，及交通安全的重要性，快快筆記起來喔。

來到4F的「健康探索廳」，延續原有「人與健康」專區精神，打造全齡化、寓教於樂的「精準健康與AI科技展示專區」。此次更新以「預防醫學」與「精準健康」為核心，設置了多項AI互動科技，全新展項包含：「AI動態快照」、「AI運動派對」、「健康筆記本」，另也針對原本經典的項目全面升級：BMI測試、反應力測試、握力測試、體脂量測、柔軟度量測、走路的好處等。更新後的健康探索廳兼顧銀髮族、親子家庭與學生族群。其中透過體適能檢測與AI數據串聯，逐步累積銀髮族體能數據，建立國內常態分布模型，未來可望成為長者健康促進的重要依據。對於學生與年輕族群，則結合AI影像、生成式對話與互動挑戰，讓學習健康知識不再侷限於靜態展示，而是充滿趣味與挑戰性的體驗。

另外還有2F「動力機械廳內之鎖具專區」，則是以「Locks and Keys」為主題、「探鎖機巧與現代守門人，看見安全技術的演進」為旨趣，帶領觀眾從古早時期的早期木栓鎖，一路認識金屬鎖、簧片鎖與現代智慧門鎖的演進。「金屬鎖的巧思與互動」單元，透過剖面模型與透明外殼展示簧片鎖、木栓鎖與組合鎖的作動原理，觀眾可以實際推拉鎖栓、轉動刻有文字或數字的轉輪，觀察簧片、缺口與鎖梗如何配合，體會「對的鑰匙」為何能在對的位置解鎖。牆面上的「鎖具展示牆」則集結廣鎖、花旗鎖、魚形鎖、人形鎖與西洋鎖等各式古今造型，也點出鎖在生活中兼具實用與吉祥意涵。而「鎖匠工坊：製造技術與工藝解密」區，搭配影片與實物機具，呈現開鎖、配鎖與門鎖製造流程；一旁的「現代守門人」、「安全新世代」展台則整合指紋辨識、臉部辨識與智慧門鎖，呈現從機械結構到智慧科技的轉變，讓民眾理解安全防護不僅是硬體，更反映社會對隱私、居家安全與生活品質的期待。從古老的木鎖到現代的精巧機械鎖，每一道鎖的轉動，都是人類智慧的結晶。展區除了呈現鎖具從實用到藝術的演進歷程，更規劃了動手操作解密區，讓觀眾透過解鎖與觀察，理解鎖具中隱藏的奧秘。

4F的「衣技織長廳」也優化升級了，透過科技應用帶來沉浸式體驗。展廳入口的「職探任意門展區」以 13座大型扇窗景排列，帶領觀眾探究男裁縫師、女時尚模特兒等多種紡織與服裝相關的職業角色，展開一場穿越時空的旅行。本次更新重點「時光衣櫥互動區」則首次結合 AI 生成技術與投影膜，讓民眾有機會與四個不同年代背景的櫥窗人物進行趣味互動，構成另類的沉浸式故事體驗。此外，展廳也結合樹德科技大學流行設計系優秀的服裝創作作品，穿插展演服裝動態秀，讓民眾近距離欣賞學生的技藝巧思，扣合技職永續破風者精神，引領觀眾跨進服裝設計師的真實世界 。

科工館不僅館舍量體龐大，展示廳數量與樓地板面積亦屬全台之最。隨著科技與社會快速變遷，常設展若一成不變，展示內容便容易與民眾日常脈動脫節。因此，「局部更新」已成為國際博物館營運的重要策略，也是一項攸關永續經營的重要工程。透過適度替換設備、更新展示單元與詮釋手法，將最新的科技議題、研究成果與在地記憶轉化為嶄新的展件與體驗專區。此作法不僅能在可控預算內延長展示廳生命週期，也能持續製造新話題、維持館舍活力，使科工館在教育使命與社會期待之間保持同步，讓每一次再訪，都能感受到展廳與時代共同前進的節奏。（圖／記者王雯玲翻攝）