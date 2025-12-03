科工館聽覺障礙設計師林祐臣榮獲第29屆「金鷹獎」殊榮
【記者 王雯玲／高雄 報導】12月3日是「國際身心障礙者日」，位於高雄的國立科學工藝博物館聽障同仁林祐臣，近日榮獲第 29 屆中華民國身心障礙楷模「金鷹獎」。這項獎項由衛生福利部及社會及家庭署主辦，是國內表揚身心障礙者的最高榮譽之一，旨在肯定在教育、勞工、公益與藝文等領域具有卓越表現的身心障礙者，並促進社會對相關議題的理解與接納。林祐臣先生以「善待人事物就是我最好的能力」正向積極的態度面對工作及社會，在眾多候選人中脫穎而出，彰顯科工館致力打造友善與多元職場的實踐成果。
林祐臣自幼因重度聽力障礙而面臨與眾不同的人生起點，四歲接受人工電子耳手術後，才逐漸學習感知聲音、適應口語與聽覺訓練。童年的孤獨、學習語言的艱難，以及在環境中被迫以更高專注力觀察世界，最終累積成他的視覺敏感度與設計天賦。他在成長過程中曾坦言：「雖然知道自己會因為聽力而遇到困難，但我會想辦法適應。」正因如此，視覺成為他的語言，設計成為他與世界溝通的方式。
求學階段主修設計，逐步奠定海報、識別、繪畫等視覺創作能力。他將「看」變成工作與生活的中心，透過顏色、線條與構圖，傳達自己無法順利發聲的想法。祐臣形容，設計不只是技巧，而是「把看到的世界整理成別人看得懂的樣子」，這份哲學也成為他日後在科工館的工作底色。
進入科工館後，祐臣在視覺設計領域展現高度穩定性與細膩度，參與館內各式活動海報、主視覺、展覽識別、Podcast「科工Chill嗨嗨」節目logo、館內指標與編排等任務。他做事沉穩寡言，作品展現完整度與高標準，面對工作場域的即時溝通、跨單位協作與行政程序，並不因聽障而退縮，而是持續調整策略、尋找方法，甚至主動提出改善建議。
科工館李秀鳳館長表示：「祐臣善用了非常積極正向的態度來面對生活、面對工作甚至面對所有的同事，這一點非常值得我們學習」，服務組室秘書室的曹志賢主任則誇讚：「祐臣很努力投入在每一個細節上，讀唇、理解、再溝通，他不會讓人家覺得因為是一個聽障而必須要讓別人看待他不一樣」，2022年更獲得全國身心障礙者技能競賽海報設計職類第1名。
祐臣的生命並不只在職場展現光芒。2017 年，他代表台灣前往捷克參加世界聾人小姐先生選美大賽（Miss and Mister Deaf World），憑藉自信笑容與穩健台風，從二十多國的選手中脫穎而出，榮獲「亞洲先生」。這段經驗讓他更加理解文化差異、舞臺平等與自我價值的重要性。他分享到：「舞臺是平等的。每個人都有被看見的機會。」，也使他在金鷹獎評審中展現出獨特的生命故事與成熟度。
這次科工館也因祐臣的故事，再次凸顯公部門推動多元、共融與尊重差異的重要。科工館長期致力於打造友善職場、提升同仁對身心障礙者的專業理解與協作能力，讓「對的人在對的地方發光」成為實際可見的文化。祐臣的表現讓外界重新看見公部門的活力。他以態度與成果證明，障礙不是阻礙，而是另一種看世界的方式；而政府機關願意看見人才的力量，也能成為最佳舞臺。
金鷹獎以「勇於嘗試，編織精彩人生」、「金鷹領航，築夢未來」做為核心精神，評審從品德、專業、行為表現到社會貢獻皆有嚴謹審查，每屆僅從多位候選人中選出十名得獎者。祐臣以其生命故事、專業設計與面對困難時始終保持善意的態度，獲得評審一致肯定。下次民眾來館參訪時，也許在室內大廳或戶外綠地，都能和陽光男孩林祐臣不期而遇喔。（圖／記者王雯玲翻攝）
