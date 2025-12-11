科工館與佛陀紀念館簽署合作備忘錄 攜手推動科普教育與文化永續

【記者 王雯玲／高雄 報導】國立科學工藝博物館昨(10)日於佛光山佛陀紀念館禮敬大廳與佛館共同舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，正式宣布兩館在既有良好合作基礎上，將攜手邁向更具永續性的跨領域合作，推動科普教育、人文發展與社會共好。儀式由佛館館長如常法師與科工館李秀鳳館長共同主持，雙方貴賓簽署、揭牌與互贈紀念品，現場氣氛隆重莊嚴，象徵科學與人文的深度對話。

科工館與佛館因長期策展合作建立深厚情誼。自2020年「喚醒防災 DNA 特展」起，到2023年「機構木偶奇遇記」移展佛館展出，雙方以科學教育結合文化空間的模式，成功觸及更廣泛與多元的觀眾。

簽署儀式中，李秀鳳館長表示：「科技傳播人文，人文啟迪科技」，科技與人文並非兩條平行線，而是能雙向啟動，更上層樓，相互激盪、共同升華的雙翼。佛館的文化力量與科工館的科技能量結合，不僅讓科普教育更溫暖、更具故事性，也讓人文底蘊在科技視角下展現新可能。

如常法師則指出，佛館推行三好四給理念，從佛教植物園區到佛教文物、典藏、展示、研究，都扣接這個理念及生命教育。在策展策略上為永續發展，同時佛館也關注社群及偏鄉學校的關懷，推展博物館與社區大眾交流，以及耕耘十年的小小茶師、佛教藝文青年、樂齡族的「藝同陪伴」等，這都是大師所講的「以人為本」的精神。兩館共同在永續、教育、文化傳承與人類關懷上的一併同行，期盼兩館攜手為社會帶來更多向上與向善的力量。

這次合作備忘錄將雙方長期合作導向科普教育、典藏文物及資源共享等階段發展，具體的工作重點包括：展覽策劃、教育推廣、學術研討、資源互享、研究交流及文物借展等。另將結合科工館的科技專業與佛館的人文底蘊，創造跨年齡、跨族群的科普與文化教育內容，落實資源共享的博物館精神。雙方也將聚焦科技與生活、文化與知識之間的連結，藉展覽、講座與活動推動文化平權與低碳永續，展現新形態的人文科技教育。

展望未來，兩館將共同推動綠色教育與永續文化，依循 MOU精神展開更多合作，包含環境永續、節能減碳、數位典藏、文化保存與社會參與等層面。透過科技 ×人文的強強聯手，持續深化南臺灣文化與科普能量，並為全國帶來更深遠的教育與社會影響力。（圖／記者王雯玲翻攝）