科工館「時光衣櫥」AI互動升級 邀您用舊衣共築永續展廳

記者鍾和風/高雄報導

國立科學工藝博物館為持續推動館內場域優化與展示升級，致力於將最新科技與社會脈動結合，於 2025 年再度優化 4 樓「衣技織長廳」，完成以體驗學習為核心的展示型態。展廳導入最新科技應用，在「時光衣櫥互動區」結合 AI 生成技術與投影膜，讓民眾能與不同年代的櫥窗人物互動，體驗跨越時代的沉浸式故事內容。

為慶祝展廳升級完成，科工館於昨（27）日下午舉辦發表活動，整合時尚設計、AI 科技與淨零永續議題，為觀眾帶來一場兼具知識深度與視覺美感的精彩饗宴。

亮點一：AI 體驗深化學習，時尚設計展現新潮力

為實踐「技職永續破風者」精神，科工館特別邀請樹德科技大學流行設計系第 25 屆動態畢業展演之傑出作品，於「衣技織長廳」進行動態走秀展演。民眾將有機會近距離欣賞新銳設計師的技藝巧思，實際感受服裝設計在真實世界中的呈現。

此次展演不僅展現學術成果，更是科工館將時尚產業與科技應用結合的重要實踐，透過沉浸式體驗，展現科技與文化交織的嶄新科普場域樣貌。

國立科學工藝博物館 4 樓「衣技織長廳」全新升級亮相，導入 AI 生成技術與投影膜，打造「時光衣櫥互動區」，讓觀眾穿越不同年代，體驗沉浸式服裝科技故事。(圖/科工館提供)

亮點二：永續循環新示範，舊衣再生共築博物館願景

為積極落實淨零永續的社會責任，科工館首次攜手午洋公司與沛德永續科技公司，共同發起創新的「永續循環舊衣回收活動」。此計畫鼓勵民眾捐贈舊衣，透過 AI 科技進行精準分選，並結合專業製程，將回收衣物升級再製為高價值的再生布纖板。

這些再生布纖板不再只是回收成果，而將實際應用於博物館未來展廳更新的木作工程中，使民眾捐贈的舊衣成為博物館展示空間的一部分，具體展現博物館與社會公眾攜手邁向永續未來的承諾與願景。

科工館誠摯邀請民眾一同見證這場結合時尚、科技與永續的創新盛事，共同推動科技共融與永續循環的教育目標。