科工館「衣技織長廳」場域優化 「時光衣櫥」AI互動升級

【記者 王雯玲／高雄 報導】 國立科學工藝博物館為持續推動館內場域優化與展示升級，致力於將最新科技與社會脈動結合，2025 年再度優化「衣技織長廳」（4F）完成體驗學習型態，展廳導入最新的科技應用，即在「時光衣櫥互動區」結合 AI 生成技術與投影膜，讓民眾與不同年代的櫥窗人物互動，為慶祝展廳升級，科工館將於 昨（27 ）日下午舉辦活動，結合時尚設計、AI 科技與淨零永續議題，為觀眾帶來一場知識與視覺的饗宴。

AI 體驗深化學習，時尚設計新潮力科工館為實踐「技職永續破風者」精神，特別邀請樹德科技大學流行設計系第 25 屆動態畢業展演傑出作品，於「衣技織長廳」進行動態走秀展演。民眾有機會近距離欣賞新銳設計師的技藝巧思，感受服裝設計的真實世界。這不僅是學術成果的展現，更是科工館將時尚產業與科技應用結合的沉浸式體驗之一，展現了科技與文化交織的嶄新科普場域。

科工館為積極推動淨零永續的社會責任，首次攜手午洋公司及沛德永續科技公司，共同發起創新的「永續循環舊衣回收活動」。此計畫的核心是鼓勵民眾將舊衣回收，透過 AI 科技精準分選與專業製程，將其升級再製為高價值的再生布纖板。這些再生布纖板將不再只是單純的回收物，而是會被實際應用於博物館未來的展廳更新木作中，讓民眾捐贈的舊衣成為博物館展示空間的實體建材，共同建構博物館與社會公眾對永續未來的具體承諾與願景。

科工館邀請民眾一同見證這場結合時尚、科技與永續的創新盛事，共同推動科技共融與永續循環的教育目標。（圖／記者王雯玲翻攝）