科工館2025永續農村食農開箱 展現臺灣食農永續新能量

【記者 王雯玲／高雄 報導】為鼓勵各界加入推廣食農教育，由農業部農村發展及水土保持署指導，並由國立科學工藝博物館、大享食育協會與合耘農育有限公司共同合作，今(16)日於科工館辦理農村食農教育創意教具市集、論壇以及交流會，暢遊食農教育精彩活動，同時也體驗正在科工館舉辦的臺灣科學節各式市集、表演秀、科學演示，並暢遊館內常設展示廳！

本次入選「2025農村食農教育創意教具TOP20」的單位，包含來自全國的參展者，主題涵括農林漁等，透過遊戲闖關展現各式臺灣農業的活力與創意！獲得金獎的隊伍為菣香～台江；集元果農場、畯富農場則獲得銀獎，並由蟹蟹的秘密、寰雲食農遊樂園及彰化海洋食研基地獲得銅獎。

11月16日上午「與農同行：食農教育與ESG的共好故事論壇」更邀請國立中興大學陳吉仲特聘教授、糖廠社區發展協會郭俊宏副總幹事、豐泰文教基金會歐秋惠副執行長及台灣好基金會賴姿妙專案總監，共同探討食農教育與永續發展的實踐之道。集結政府、企業與社區的多方單位，期藉此連結匯聚現場觀點，激盪出更多跨界合作的可能，展現臺灣食農永續推動的嶄新能量。

對於食農教育或深耕發展的議題，11月16日下午更有來自於學校、農村與企業的實務經驗者分享交流：包含林口有機村回農青年陳坤峰、雲林縣古坑鄉華南實驗國小總務主任、華南社區發展協會執行秘書賴雅芬、「股份漁鄉」創辦人廖宜霈、「田野勤學」陳光鏡執行長及「大小港邊熱帶漁林」呂佩芸營運長等分享者，帶您由其農村推廣、食農教育融合學校教學、實務教材出版推動，以及與地方產業串連合作的發展歷程，交流永續多元的農村食農教育實踐。（圖／記者王雯玲翻攝）