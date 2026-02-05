科工館2026假日科學饗宴-春季班 報名中

二○二六年新春期間親子共學共遊，正是全家一同啟動新學期學習計畫的最佳時機，國立科學工藝博物館（科工館）近期推出了「二○二六假日科學饗宴-春季班」系列活動，合計三十八場次，以多元主題課程迎接開學季的到來；從低碳綠生活、創意手作、戶外探索到動手實驗，滿足各年齡層的學習需求，邀請全民在新的一年持續探索科學的樂趣。(見圖)

科工館今(五)日說明，「二○二六假日科學饗宴-春季班」已開放報名，課程主題多元，涵蓋「不插電系列」、「小小飼養員」、「動力機械」、「創意積木」、「雙語科學」、「手作系列」等精選課程，讓民眾於春季持續體驗寓教於樂的學習樂趣。

淨零永續與再生能源體驗是春季課程重點主軸，科工館推出多門實作課程，讓學員透過DIY動手做，認識低碳生活與減碳技巧，例如「綠色魔法‧太陽能車DIY」、「環保火山爆發」等，從太陽能轉電、火山模型製作中學習能源轉換與自然循環原理。孩子們在動手操作中理解綠能應用與地球環境的關係，從中培養環保意識，家長也能陪伴參與，將所學落實於日常生活，一起實踐永續未來。

科工館春季課程強調創意手作與STEAM創客體驗，鼓勵學員培養動手實作與創新能力，「AI科技樂生活」課程帶領成人學員結合影像、音樂，體驗AI科技於生活中的應用，讓AI不再抽象；「ROBOROBO-AI創意機器人親子系列」則讓親子合作組裝寵物機器狗、拳擊手等趣味機器人，搭配感測器與程式邏輯，從遊戲中學習AI基礎概念；另有結合槓桿、齒輪等原理的樂高動力機械課程，幫助學生理解工程物理；「手作AI美感設計袋包」則運用AI生成圖案，親手製作專屬帆布袋，體驗科技與設計結合的創作過程。透過這些創客課程，孩子能將創意轉化為作品，啟發未來科學與工程潛能。

春季時節適合走出戶外，科工館特別推出自然探索課程，培養親子環境素養與生態保育觀念。親子生態之旅「踏溯梅峰古道賞螢趣」將於四至五月帶領家長與孩子深入臺南梅嶺秘境，夜觀螢火蟲，在專業引導下認識其生態與生物同步閃光原理，並結合野餐與星空欣賞，共度難忘親子時光；另一場面向大眾的「踏溯在水一方：二峰圳伏流水」課程，則將前往屏東山林，實地踏查日治時期建設的二峰圳灌溉系統，理解其百年來在穩定水源供應上的重要角色。課程融合歷史、水利工程與環境永續教育，讓參與者在遊歷山川美景的同時，深刻體會人類與自然共生的智慧與責任。

春季班特別規劃「小小飼養員」系列課程，讓小四至小六學生在館內專業人員指導下，化身迷你照護員，學習飼養爬行動物如守宮、蛇與蜥蜴；兩小時實作課程包含餵食、清潔與照護，傳遞正確飼養觀念，強調生命教育與生物多樣性，培養孩子的愛心與責任感。透過與動物互動，孩子們理解寵物照護不只是娛樂，更需要知識與承諾，潛移默化中學習尊重生命、珍愛自然。

科工館春季課程重視「做中學」，透過科學實驗啟發孩子好奇心與思維力。例如「魔法屋的金幣秘密」以奇幻故事設計關卡，讓中高年級學生如小小偵探般破解科學謎題；「彈珠大冒險：閃避黑洞大挑戰」則結合彈珠台與行星模擬，體驗引力與軌道運動概念。這類將遊戲融入科學的創新教學，延續冬令營的動手實作精神，鼓勵學童主動探索、勇於提問，落實寓教於樂的學習目標。

春季班也規劃一系列精彩科學實驗課程：在趣味化學實驗中，學生化身小小化學家，調配溶液、觀察酸鹼中和與氧化還原反應；低溫科學工作坊則展示液態氮瞬間凍結物體的奇觀，學習極低溫對材料的影響；人體感官探索課透過味覺、嗅覺與小肌肉實驗，了解五感運作原理。這些課程強調實作參與，讓抽象原理轉化為有趣體驗，孩子在專業指導下動手做，培養實驗態度與合作精神，從中激發對科學的熱情與探究力。

春季課程考量不同年齡需求，打造全齡共享的學習體驗。學齡前與低年級學童課程注重趣味與啟蒙，如結合童話與卡通的科學遊戲與手作；中高年級則有機器人程式、創客工程、原理解密等主題，強化邏輯與實作能力。今年一大特色為親子共學課程，包含戶外踏查、親子機器人協作及「雙語科學探索-小小實踐英語生活家」等，透過中英雙語進行科學活動，兼顧素養與語言學習。課程設計鼓勵家長與孩子一同實驗、討論與發現，提升親子交流，深受參與家庭喜愛，實現世代共學與共創。

值得一提的是，科工館在春季課程推廣上也延續了寒假期間「學習不打烊」的理念，早在今年初的冬令營活動中，科工館就透過精心設計的營隊，提供學生充滿樂趣的科學體驗與學習經驗，規劃生動有趣的科學活動，期能寓教於樂，培養學生創意思考與互動合作的態度；如今春季班的推出，讓孩子在開學後依然可以週末來館參加喜愛的主題課，持續探索新知，鞏固假期間所培養的興趣。科工館強調，希望透過這些課程的串連，打造一條從寒假、春季以至全年無縫接軌的學習路徑。未來也將配合學校課程與節慶檔期，持續規劃更多元有趣的科教活動，讓博物館成為全民終身學習的最佳夥伴。

春季班課程即日起受理報名，名額有限，額滿為止。歡迎對以上課程主題有興趣的民眾把握機會，透過科工館推廣教育活動報名系統線上報名。課程詳細資訊及時間表請參閱科工館官網或洽詢○七-三八○○○八九分機五一三五。新的一年，帶上好奇心和求知慾，走進科工館的教室與場域，一起在做中學、玩中學的過程中體驗科學的奧妙，為自己的學習歷程開啟亮麗的春季篇章！