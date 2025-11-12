科幻小說成真！飛行車免執照可上路 續航僅20分鐘

美國矽谷推出一款新的「電動飛行車」，不少人開始拿它當交通工具。這款飛行車因為輕巧，不需要飛行執照，起飛也不需要跑道，就跟玩電玩一樣可以輕鬆上手，一台造價約600萬台幣。不過目前續航力只有大約20分鐘，還有待市場考驗。

曾經只存在於科幻小說中的飛行車如今在現實中成真。為了解決都市交通壅塞問題，這款電動飛行車被視為未來交通運輸的新趨勢。使用者只需操作一個搖桿就能駕駛，如同玩電玩一般簡單。此外，飛行車還配備另一個拉桿，可在緊急情況下釋放降落傘，確保安全。

這款飛行車由美國矽谷公司製造，為了符合美國聯邦航空總署「超輕型載具」的規定，其重量必須低於254磅（約115公斤），才能免除駕照要求。為了達到這一標準，製造商甚至不安裝輪子以減輕重量。飛行車售價19萬美金，約相當於600萬台幣，充滿電後續航力可達20分鐘，最遠飛行距離約32公里。

目前已有購買者將這款飛行車作為日常通勤工具使用。不過使用上有所限制，飛行車不能飛越人口稠密或有建築物的區域。購買者在取得飛行車前，也必須先通過模擬器訓練，確保能夠安全操作。飛行車製造商表示，未來將推出續航力更持久的機型，並計畫將其應用於救災、醫療現場。同時，該公司已與國防單位合作，希望能將這項技術發展到軍事用途上，進一步擴大飛行車的應用範圍。

