科幻武俠動作詮釋嫦娥神話 金馬影帝跨刀台星合製電影
新加坡與台灣跨國合製電影《明月共此時》（The House on the Moon）由曾獲盧卡諾影展當代影人最佳影片的新加坡導演楊國瑞執導，並與楊彥絢共同編劇，結合神話敘事、科幻想像與武俠動作美學，以嶄新視角詮釋東方經典傳說，打造月球奇幻世界。該片集結台星演員，包括新加坡演員林詩安以及金馬影帝李康生、黃冠智、張懷秋等。
《明月共此時》以古代神話人物「嫦娥」為創作靈感，描寫居住在月宮中的仙女嫦娥，與其戀人、傳說中射下太陽的神射手后羿，共同生活於月之宮殿。當后羿為拯救逐漸衰亡的太陽踏上旅程，卻意外失蹤，嫦娥被迫與一名從地球墜落至月球的盜匪結盟，踏上前往月球暗面的冒險之路，試圖尋回摯愛，也逐步揭開關於宇宙、命運與犧牲的真相。
片中新加坡新生代演員林詩安（Lim Shi An）飾演嫦娥，黃冠智飾演來自地球的盜匪、張懷秋飾演關鍵角色逢蒙、哈薩克華裔演員 Dominick Rustam 飾演后羿。另外還邀請金馬影帝李康生擔任「月老」一角，為作品增添詩意且極具象徵性的存在。
導演楊國瑞表示：「我成長於1990年代，當時有不少充滿實驗精神的香港類型電影，那些打破框架、混合風格的作品，深深影響我對電影的想像。《明月共此時》正是我向那種精神致敬的作品。我期待與這群願意冒險、勇於跨越類型的演員合作，在高度肢體性的表演中，同時展現真摯而細膩的情感層次。」
來自新加坡的監製陳思恩指出，本次演員橫跨不同世代與表演背景，為電影注入多元文化能量。台灣合製方、日映影像監製郭斯恒則表示：「黃冠智與張懷秋被視為台灣具潛力的新生代演員之一，我很高興能將他們介紹給新加坡導演與製片團隊，持續擴大台灣演員在亞洲市場的能見度。」
《明月共此時》正於台灣基隆、桃園及新北拍攝，預計於今年上映。
