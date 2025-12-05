科幻武士新作《SOL Shogunate》預告公開！合作日本搖滾樂團 在太空斬殺敵人

在今日舉行的PC Gaming Show: Most Wanted中正式亮相，《SOL Shogunate》帶玩家進入一個以刀劍為律法的未來世界。這款結合科幻與武士美學的單人第三人稱動作 RPG，以被殖民的太陽系為舞台，玩家將見證強大將軍政權面臨挑戰的緊張時刻。

（來源：CuriousFactory官方提供）

作為Chaos Manufacturing的首款作品，《SOL Shogunate》敘述柚月（Yuzuki） 的故事——他原是曾經顯赫的武士家族繼承人，卻在宿敵家族的殘酷襲擊中失去一切。如今，他化身亡命浪人，在月球那座由太空電梯、子彈列車與奢華人工重力區構成的繁華都市間，踏上血火交織的復仇之路。然而，每一座光鮮亮麗的城市之下，仍有無數勞動者在暗影中生死消磨，他們的付出是支撐將軍政權運作的無形引擎。

廣告 廣告

（來源：CuriousFactory官方提供）

觀看《SOL Shogunate》官方預告片：

柚月受過精英訓練，意志堅定，手中武器承襲古法、卻專為未來戰場淬鍊重鑄。玩家可將不同元素能量注入攻擊，使迅捷而精準的刀技爆發更強傷害；隨著旅程推進，更多能力與戰技組合將被解鎖，以對抗愈加強大的敵人。

大型戰鬥搭配動態配樂，音樂會隨戰鬥強度逐步升高，營造令人心跳加速的臨場感。Chaos Manufacturing與日本搖滾樂團AliA（アリア）等音樂人合作，讓每場Boss戰宛如一部激烈華麗的音樂 MV——每一次揮斬都伴隨著激昂而充滿情感的旋律。

Chaos Manufacturing執行長Guy Costantini表示：

“在我們的首作《SOL Shogunate》中，我們終於實現了打造第一部太空武士歌劇的願景，將流暢且富觀賞性的戰鬥融入向日本武士文化致敬的科幻世界。希望玩家能在其中感受到刺激、情感與震撼交織的難忘體驗。”

遊戲特色

無情的武士戰鬥 ：選擇多種武器類型，每種武器皆具備獨特戰鬥風格與致命技巧，可遠距攻擊或近身斬殺。

超越血肉與鋼鐵 ：為你的武器注入元素效果，在戰鬥中取得優勢；收集基因拼接（gene splices）打造專屬技能組合。從生化陶瓷皮膚到強化視覺，不斷升級進化，化身為最強武器。

前所未見的月球樣貌 ：探索以人工重力構築的月面都市——每座城市皆向日本歷史時代致敬，也是將軍政權掌控太陽系的象徵。利用重力輔助裝備穿梭於壯闊的星際封建生態區，揭開被遺忘戰爭的秘密。

壯闊的多階段Boss戰：挑戰動態、電影感十足的多階段Boss對戰。音樂將隨戰鬥逐步升溫，由包括日本搖滾樂團AliA在內的音樂人創作，更多合作名單將於後續公布。

《SOL Shogunate》目前正處於早期開發階段，預計於完成最終品質打磨後正式推出。敬請造訪官方Steam頁面加入願望清單，並持續關注Chaos Manufacturing以掌握後續最新進度

（來源：CuriousFactory官方提供）

－

以上內容為廠商提供資料原文