科幻片成真！ 用”意念”操控電腦？ 馬斯克腦機新創將量產

【緯來新聞網】馬斯克旗下腦機介面新創 Neuralink 正加速從實驗階段邁向量產與商業化。根據路透社報導，馬斯克近日在社群平台 X 表示，Neuralink 預計於 2026 年進入「大規模生產」，並同步推動植入手術流程高度自動化，未來將由機器人負責大部分操作，醫師角色轉為輔助與監督。

這款植入裝置主要用於幫助脊髓損傷等患者。馬斯克指出，新一代植入裝置的電極線可直接穿過硬腦膜，且無須切除這層保護腦部的重要組織，被他形容為一項關鍵技術突破。此設計理論上可降低感染與併發症風險，也有助於未來裝置升級或更換，但實際安全性與長期穩定性仍有待更多臨床數據驗證。



Neuralink 近年已陸續公開多段受試者影片，展示癱瘓或重度語言障礙患者透過腦機介面操作電腦、輸入文字，甚至進行遊戲互動。公司也曾亮相專用手術機器人，能以高精度植入大量細微導線，避開血管、降低腦部損傷風險。馬斯克在貼文中提到，未來手術將接近全自動化，機器人搭配影像導引系統將負責定位與植入的核心操作，而醫師則主要擔任監督與決策角色。



Neuralink 自 2022 年首次向 FDA 申請人體試驗，因安全疑慮遭駁回；經資料補充與技術調整後，在 2024 年獲准展開臨床測試。去年 9 月，Neuralink 表示全球已有 12 名重度癱瘓患者接受腦部植入裝置，並能透過思維操作數位或實體設備。6 月則在一輪募資中成功募集 6.5 億美元資金。隨著腦機介面逐步朝量產與實際醫療應用邁進，手術風險、資料隱私與神經訊號使用權等議題，也勢必成為外界關注焦點。

