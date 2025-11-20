科技七巨頭員工薪資差異一圖看！這家「世界無敵宇宙大包」但生存宛如魷魚遊戲

粉專「科技工作講」今日( 20 日)分享美股七巨頭的資深軟體工程師薪資調查結果， Meta 以 425K 美元的中位數薪資領先其餘六間企業。 圖：翻攝自 Facebook

[Newtalk新聞] 近年來，人類科技飛速發展，各國的高科技業公司也積極爭搶人才，試圖增強自身的競爭力。近期有美國公司統計來自西雅圖、舊金山灣區以及紐約的 7 間美股最大科技企業的資深員工薪資後，將 7 間企業的員工薪資中位數、第一與第三四分位數進行對比。雖然該統計結果顯示 Meta 擁有業界最高的實際薪酬，但有專家分析指出， Meta 的工作競爭非常激烈，「在裡面生存就跟魷魚遊戲一樣」。

粉專「科技工作講」今日( 20 日)在 Facebook 發布貼文，分享美股七巨頭軟體工程師的薪資分布統計圖，並對美國的七個科技巨頭薪資情況進行分析。「科技工作講」表示，此次的統計主要針對在舊金山灣區、西雅圖以及紐約等地工作的資深軟體工程師進行，但僅計算各公司軟體工程師的薪酬，並不包含加薪、分紅等其他數據，推測實際薪酬情況需再額外增加 20% 至 40% 。

該統計結果顯示， Meta 以中位數 445K 美元(折合新台幣約 1389.97 萬元)的薪資，領先其餘六間科技企業，第一與第三四分位數則分別為 401K 與 479 K 美元(折合新台幣約 1252.54 與 1496.17 萬元)；亞馬遜( Amazon )則以 425K 美元(折合新台幣約 1327.5 萬元)的中位數薪資緊隨其後，第一與第三四分位數則分別為 369K 與 490K 美元(折合新台幣約 1152.58 與 1530.53 萬元) ，有著較大的差異區間； Google 則以 387K 美元(折合新台幣約 1208.81 萬元)的中位數薪資位居第三，第一與第三四分位數則分別為 325K 以及 450K美元(折合新台幣約 1015.15 與 1405.59 萬元)；排行中的第四到第七名則分別是輝達、蘋果、微軟以及特斯拉。

「科技工作講」稱，如果只看薪資的絕對數字的話，大多數公司給予軟體工程師的年薪幾乎都超過 1000 萬元新台幣，認為外界可憑藉這份統計資料，對各科技巨頭的工作情況進行分析。

「科技工作講」以 Meta 為例表示，雖然 Meta 給予軟體工程師「世界無敵宇宙大包」的薪資，但背後存在非常激烈的職場競爭，裁撤不適任員工的事件也屢見不鮮，「難怪 Meta 被稱作魷魚場，在裡面工作、生存就像魷魚遊戲一樣」。

針對輝達、蘋果等企業，「科技工作講」認為，雖然他們的整體薪酬情況不及 Meta 、亞馬遜或 Google 等大型企業，但資深軟體工程師的實際薪資情形仍可能跟隨股價翻漲、員工購物等其他因素發生變化。

「科技工作講」也進一步指出，由於特斯拉是融合科技與傳統產業的公司，該公司內可能僅有 AI 工程師有著較高的薪資待遇。「科技工作講」認為，特斯拉的工程師們可能都懷抱著與馬斯克相同的夢想，「馬斯克傳都看了不知道幾遍」，推測多數工程師都是在馬斯克的領袖魅力下，選擇在特斯拉提供服務。

