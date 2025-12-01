科技主管罹早期阿茲海默型失智症 接受抗類澱粉蛋白單株抗體治療

科技公司主管確診為早期阿茲海默型失智症，於中醫大新竹附醫接受「抗類澱粉蛋白單株抗體治療」。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕60歲的科技業公司主管A先生，近1年來出現記憶力減退、開會時常忘記重點、重複提問等情形。經中國醫藥大學失智團隊進行評估與影像檢查後，確認為早期阿茲海默型失智症，在家屬同意下，接受目前國際最新的「抗類澱粉蛋白單株抗體治療」，成為新竹地區少數接受此新型療法的病患之一，展現臨床團隊積極導入先進治療的努力。

中醫大新竹附醫神經科主任陳貝強指出，A先生經門診進行認知功能量表檢測，記憶與執行功能已有輕度異常，臨床失智評估量表(CDR)為0.5級。進一步抽血排除甲狀腺功能異常、維生素B12缺乏、感染或代謝問題後，經類澱粉蛋白正子攝影顯示腦部已有β-amyloid沉積，符合阿茲海默型失智症早期變化。

陳貝強表示，過去失智症治療主要以乙醯膽鹼酶抑制劑或NMDA受體拮抗劑為主，只能改善部分症狀，對病程影響有限。近年美國FDA與日本厚生省相繼核准的「抗類澱粉蛋白單株抗體」，是第一批能針對疾病根本機轉的治療藥物，透過靶向清除腦內β-amyloid蛋白斑塊，達到延緩認知退化的效果。根據臨床試驗，藥物可使早期阿茲海默患者在18個月內的認知功能惡化減緩約27%至35%，為失智治療開啟新里程碑。

單株抗體治療以靜脈注射方式給予，每2至4週一次。治療前須以MRI或PET確診為阿茲海默型失智症早期患者(CDR 0.5–1.0)，並排除其他神經退化或血管性病變。治療過程需定期監測腦部影像，以追蹤是否出現副作用。常見副作用包括頭痛、頭暈、噁心、或類澱粉蛋白相關影像學異常現象，意指因類澱粉消除導致的輕度腦水腫或出血點，約在少數病人(約10–20%)可見，多數為輕微且可逆。若早期發現、妥善監測，安全性可被有效掌握。

陳貝強強調，阿茲海默症的病理變化在症狀出現前10–20年就已開始，因此民眾若出現記憶下降、語言表達變慢、情緒改變等現象，不應輕忽。早期發現不僅可透過藥物延緩病程，更能讓患者與家屬有充分時間規劃未來生活與照護。

中醫大附設醫院神經部部長陳睿正提醒，單株抗體治療並非每位失智患者都適合，但對於早期確診的阿茲海默症病人，它象徵著可延緩退化的新希望。失智不是命運的終點，只要及早診斷、積極治療，就有機會讓生命品質維持得更久、更好。

