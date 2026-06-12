科技人買房都怎麼裝潢？開箱竹南頭份 3 個工程師的私宅，跨世代需求一次滿足

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編輯 Yoli Wong｜圖片提供 緹也室內設計

近年隨著新竹科學園區(竹科)生活圈外擴，苗栗竹南、頭份逐漸成為科技業族群移居熱區。相較新竹高房價，竹南與頭份擁有更宜居的生活尺度與住宅選擇，外地移居的科技新貴與高階主管，也讓室內設計需求出現明顯轉變，已為竹南、頭份一帶的房市及生活圈注入全新的美學思維，從過去著重風格堆疊，轉向依生活形態客製，更重視「智慧家居」、「書房空間」、「興趣空間」與「留白」。成立五年多的緹也室內設計，由方士嘉總監與李貞慧總監共同帶領，近年深耕苗栗、竹南、頭份住宅市場，尤其受到科技業屋主青睞，團隊以「生活訂製」為核心，結合細膩工程管理與高度溝通能力，打造真正貼近屋主日常的居家空間，成為科技業屋主口碑推薦的首選。以下透過3個在地案例─科技主管高樓層退休宅、單身工程師的智能透天別墅、工程師的溫馨親子宅，拆解不同世代科技人的夢想居所。

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Project 1：21樓高樓層退休宅，打造如招待所般的社交生活

Homedata：

36坪/預售屋/3房/現代風

屋主輪廓VS.需求：

園區科技業的退休主管，從透天別墅搬進高樓層的住宅，過去分散於各樓層的生活機能，現在得以全部整合在同一層樓，享受高品質的退休生活。屋主週末常邀請前同事和親友到訪，人數動輒十來位，因此空間必須兼具招待所的容納彈性，但又要保有居家的舒適溫暖感。

設計重點1：客廳與書房的共融設計，讓書房既是一個人的宇宙，也是社交的理想場域

公領域採開放設計，客廳、餐廳、廚房與書房之間保持視線與互動的連結，再多親友都能輕鬆互動。客廳與書房運用半高牆區隔，後方規劃能擺放專業咖啡機的系統書牆，窗邊臥榻保留極深寬度的療癒臥榻，滿足屋主一邊喝咖啡、一邊閱讀的退休享受。

設計重點2：適度留白，創造更有呼吸感的環境；動態社交廚房，達到開放與封閉的完美平衡

公領域的材質不過多，以大面積白色搭配局部淺木色，溫潤木色調和空間暖度，並精準設定視覺高度線，以避免頂天立地白色產生的壓迫感，電視牆巧用壁布鋪陳，挹注藝術性，下方搭配沈穩木紋，天花則利用細緻線條區隔，營造恰到好處的視覺層次與安定感。

原本封閉式廚房於客變時變更牆面，改為開放式廚房，增設鋁框拉門，平時可全敞開，形成開放式廚房與餐廳相連的寬敞格局，也可隨時闔上，避免油煙飄散。中島旁規劃完整的大怪物電器櫃、廚具收納層板，餐桌旁另設冰箱高櫃與窄縫櫃，大量酒類收藏全數隱藏於封閉式收納，維持視覺的整潔感，客廳、餐廚、書房到臥榻連成一線，實現自在流暢的招待所聚落。

Project 2：家就是我的風格宣言，開箱單身工程師的科技夢想宅

Homedata：

60坪/預售屋/4房/現代風

屋主輪廓VS.需求：

新竹年輕工程師購入新竹5層的透天別墅，客變階段便委託專業設計，歷經2年，完成期盼已久的透天智能夢想城堡。屋主重視音響、公仔收藏、智能家電與完整收納，比較特別的是，屋主另外多投入總預算的15％左右，用於全戶智能系統整合，顯現其重要性。

科技業屋主特色鮮明，需求條列清楚、預算與機能意識高，非常在意施工過程的回報與預期管理。緹也室內設計定期回報工地日誌與照片，比屋主更精準的專案管理，讓科技業屋主安心，也因此屋主後續也介紹相當多工程師同業，口碑佳評如潮。



設計重點1：1樓車庫客變升級，展現個人特色，2樓手機控制多元生活情境，讓歸家更有儀式感

發揮透天別墅的特性，每一層都有明確的機能定位，1樓為車庫與玄關，2樓是餐廚與客廳，3樓為書房與琴房，4樓主臥，5樓為2間次臥。1樓車庫局部加入玻璃磚，光線在磚縫間流動，型塑唯美的光影，並將原1樓衛浴改建為玄關，以獨立大門區隔外部與內部空間。走進玄關，迎面是整面大穿衣鏡與電子衣櫥，Wi-Fi 設備整合於端景櫃中，玻璃展示櫃可擺滿收藏公仔，甫進家門就感受到屋主的生活品味。

考量每層樓面寬受限，2樓取消餐桌，廚房以半開放玻璃與沙發背牆，劃分空間，呈現最大的客廳縱深。電視牆採用短焦投影機，客製加深下方的影音設備抽屜櫃，搭配投影幕的七彩RGB 燈光氛圍燈，亮度、色溫皆可手機遠端調控，符合各種情境使用。利用沙發背牆內凹的深度，創造出雙面櫃，上方為客廳展示櫃，下方為廚房收納功能，機能十足。全戶的窗簾、冷氣、環繞音響與七彩情境燈光、家庭劇院模式，皆能透過手機一鍵切換，完美體現科技人心中的智能家居夢想宅。

設計重點2：複合式的興趣空間與紓壓寢臥，賦予100％的居家放鬆感

3樓結合書房、鋼琴與升降桌的多功能興趣空間，回應現代人在家工作與休閒並存的生活型態，空間配置電鋼琴與客製化鐵件吊櫃，兼顧展示與收納需求，鋼琴下方預留電動升降桌的位置與插座配置，在有限坪數中靈活整合音樂、閱讀與工作等多元使用情境，打造專屬的私領域空間。

主臥空間雖然有限，仍滿足屋主希望配置兩面衣櫃與 King Size大床的需求，床尾與衣櫃間也盡可能保留約 45 公分的通道尺度，以灰玻拉門取代實體櫃門，透過玻璃的穿透特性增加視覺延伸感，緩解走道的壓迫感。床頭以深淺灰雙色繃布搭配藝術塗料收邊，堆疊細膩層次感，入口處的弧形展示格也整合智能設備收納，創造俐落且富有個性的居住氛圍。

Project 3：集中收納適時留白，將空間還給孩子，陪伴孩子成長

Homedata：

39坪/中古屋/3房/無印風

屋主輪廓VS.需求：

屋主同為工程師，是2大2小的家庭，考量學區、空間與生活便利性，因而搬到竹北，屋主明確知道自己喜愛的風格，因此延續第一間房日式無印風的調性。中古屋原始屋況為四房，公共空間狹長，採光不足，中古屋翻修時，拆除一房改為書房，並將封閉式廚房打通成開放格局，讓光線從書房落地窗貫穿整個公共空間，一口氣解決了採光與空間侷促的問題。

設計重點1：精選材質、收納集中化，簡約留白中保持高機能

玄關以長虹玻璃屏風區隔，光線隱約穿透，搭配西班牙奶茶色花磚，一踏進門就感受到日式美學的溫柔。公領域主要以淺木紋搭配黑色元素，電視牆以深色薄板鋪陳，隱約流露清水模質感，沉穩而大器。收納沿牆壁及大樑下方設置，降低量體對空間的干擾，能有效釋放空間。各空間都有相對應的收納，玄關懸浮鞋櫃、客廳電視側牆隱藏收納，餐廳木作結合系統櫃的餐櫃，書房系統櫃打造一大面書牆與收納，滿足強大的儲物需求，其餘區域儘量留空，讓小朋友有充足的奔跑活動空間。

設計重點2：餐廚整合輕鬆交流，預留未來的書房，給孩子成長的彈性

破除傳統封閉廚房的隔閡，改以開放式餐廚設計串聯起公領域的開闊視野，通透的視野，不僅方便媽媽在料理時兼顧育兒安全，更創造出充裕的雙動線，親子享受共同備餐的樂趣。

現階段書房暫不擺放書桌，以孩子遊戲、活動及閱讀基地為主，但已預留未來添購書桌的空間，適當留白的書房，能伴隨孩子成長自由變化。巧用客廳與原房間的深度，改造為兩側的櫃體和臥榻，臥榻設計讓書房兼具休憩功能。

緹也室內設計／李貞慧、方士嘉

地址：苗栗縣竹南鎮仁愛路667號

電話：0978739882

Email：tieyedesign@gmail.com

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