南部中心／綜合報導

尾牙季到來，北部有科技公司席開700桌，找來台南的總舖師掌廚，一上菜就令人驚喜不斷，巨大的鮮紅海大蝦排排吊登場，還有龍蝦冷盤也突破傳統，用禮物盒的方式呈現，超級浮誇上菜秀，一起來看看。





科技公司尾牙席開700桌! 台南總舖師浮誇菜色曝光

總鋪師創意發想，將桌菜的龍蝦冷盤，用禮物盒方式呈現。（圖／ellayang_0630）





好幾台推車閃著燈光，上面一盒盒怎麼都是禮物盒，沒看錯，總鋪師創意發想，將桌菜的龍蝦冷盤，用禮物盒方式呈現，超級吸睛。來自台南的辦桌師傅突破傳統的出菜方式，創新呈現每道料理，眼睛為之一亮。

台南辦桌總鋪師洪俊男說，因為傳統的年輕人會覺得沒什麼感覺，我們就用蛋糕禮物盒綁起來，讓他有拆禮物的感覺，讓年輕人覺得說，吃辦桌不是那麼傳統的東西，可以好拍好吃好分享。





鮮紅海大蝦排排吊登場，場面壯觀。（圖／ellayang_0630）





將整顆鮑魚和水果果凍裝進易拉罐裡，令人驚呼連連，另外還有這鮮紅海大蝦。海大蝦每隻都有將近半個手臂長，排排吊登場，場面壯觀。蝦子不放在盤上，卻是一隻隻吊著，其實有特殊寓意。洪俊男說，大筆進財嘛，蝦子就這樣一筆一筆的這樣，希望端出來讓他們哇，吃下去哇。

尾牙季到來，台北的科技公司席開七百桌，場面相當盛大，台南主廚遠道北上，用超級浮誇著的上菜秀，要讓參與的員工大開眼界。





原文出處：科技公司尾牙席開700桌! 台南總舖師浮誇菜色曝光

