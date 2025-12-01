科技公司捐IoT 智慧監測設備 優化朴子醫院病房量測更即時、更精準 - https://www.watchmedia01.com

曹承榮院長（左）代表朴子醫院致贈感謝狀，感謝泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺博士，由陳信宏經理（右）代表接受。（圖/朴子醫院提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 衛生福利部朴子醫院近期接受泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺博士捐贈 IoT 智慧監測設備，促成院內設備更新與照護流程優化，透過科技改善臨床作業流程，打造更安全、即時與高品質的照護環境，進而守護嘉義濱海地區民眾的健康。

曹承榮院長代表朴子醫院致贈感謝狀，感謝泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺博士，由陳信宏經理代表接受；朴子醫院未來將持續深化智慧醫療應用，透過科技改善臨床作業流程，打造更安全、即時與高品質的照護環境，守護嘉義濱海地區民眾的健康。

朴子醫院表示，持續推動智慧醫療，近期完成病房生命徵象監測設備更新，導入新一代無線傳輸智慧生理監測系統。新設備具備自動上傳、身分比對及多項生理參數即時量測功能，可將血壓、血氧、體溫等數據直接同步至系統，協助護理人員迅速完成巡房紀錄，使臨床照護流程更安全、高效。

朴子醫院曹承榮院長指出，新設備導入後，護理人員僅需掃描個人與病患腕帶即可完成身分確認，量測資料會自動無線上傳，取代傳統手寫抄錄模式，不僅降低資料錯誤風險，也能有效減輕繁忙時段的行政負擔。智慧化流程讓巡房更為流暢，使醫護同仁得以投入更多心力於病患照護，全面提升病房照護品質。