科技公司攜手唐氏症基金會 啟動「聖誕愛心雙倍」計畫

小作所引進專業運動訓練設備，協助身心障礙青年循序運動、強化體適能。(圖：唐氏症基金會提供)

興城科技長期投入公益行動，以實際行動持續關懷社會弱勢族群。今年聖誕節，興城科技再度化身「聖誕老公公」，除了延續多年來對公益好禮的愛心贊助，號召社會大眾支持唐氏症基金會公益品牌「愛不囉嗦」外，今年更進一步體察第一線需求，支持身心障礙機構的聖誕心願「促進健康照護與設備汰換方案」，透過企業加碼贊助，為身心障礙者打造更安全、穩定且具發展性的照護環境。

「愛不囉嗦」為唐氏症基金會經營的公益品牌，除設有庇護商店提供就業機會與專業技能培訓外，也同步經營線上平台，販售手工餅乾、在地農特產品等多元商品。此次興城科技特別於結帳頁面規劃加碼贊助，民眾凡購買指定公益禮盒滿額，企業即加贈一份好禮，邀請大眾於聖誕佳節以實際行動響應「愛心雙倍」，讓每一份消費都能轉化為善意支持。

興城科技將企業的專業與善意落實於實際行動，大力支持「促進健康照護與設備汰換方案」，計畫涵蓋基金會旗下11間小型作業所及3間身心障礙者日間照護中心，服務據點遍及全台，受惠人數超過340名唐氏症者及身心障礙者。該方案精準聚焦「體適能促進、情緒穩定與淨味防疫」三大面向，引進專業運動訓練設備、感官支持輔具及AI智慧空氣淨化設備，全面提升學員的生活與運動功能，更守護了整體照護環境的安全。興城科技期盼透過此次捐助發揮拋磚引玉的力量，帶動更多企業投入，將「科技向善」的價值最大化。

興城科技董事長戴又新表示，興城科技創立19年來，始終將「公益與企業共好」內化為企業文化，持續支持唐氏症基金會各項行動，實踐企業社會責任。透過企業加碼贊助，希望讓消費者在選購公益商品的同時，也能感受到為弱勢族群帶來實質改變的喜悅，並號召更多社會力量投入，讓這份善的行動得以永續循環。

唐氏症基金會董事長林正俠由衷感謝興城科技長年來的鼎力相助，他指出，基金會致力於為唐氏症者與身心障礙家庭提供專業支持，成為最穩定的後盾，而興城科技的長期陪伴是推動服務升級的關鍵力量。未來基金會將秉持「健康、友善、環保、永續」四大核心理念，持續與興城科技等優質企業合作，凝聚社會力量，為唐寶寶及身心障礙者打造更加友善且永續的未來。愛不囉嗦活動頁面:https://www.downdown.tw/promotions/693fe2628cd79980a11180d7 。