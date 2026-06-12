科技公司攜手愛心協會捐贈藍光護膜 透過實際行動守護國小學子視力健康

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賜安福愛心協會袁慧心理事長攜手陳中威膜力威數位科技公司於（12）日捐贈一批高規格藍光螢幕保護貼，提供桃園市龍安國小學童繪圖班電腦使用，透過實際行動守護國小學子視力健康。

袁慧心理事長表示，龍安國小學童因學習繪圖眼晴長期暴露在螢幕藍光環境下，視覺疲勞造成學童健康問題。電腦貼上藍光保護貼可有效守護學子的眼晴降低長時間使用帶來的負擔。

科技公司攜手愛心協會捐贈藍光護膜 龍安國小學童能安心使用電腦

龍安國小錢善盈校長表示，感謝桃園市賜安福愛心協會袁慧心理事長及膜力威數位科技有限公司陳中威總經理熱心捐贈平板保護貼，為學生數位學習增添一份貼心保障。透過減少螢幕眩光與反射，有助降低眼睛疲勞，守護學童視力健康，讓孩子在科技學習的同時，也能擁有更舒適、安全的學習環境。

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科技公司攜手愛心協會捐贈藍光護膜 龍安國小學童能安心使用電腦

電繪班李彥龍老師、陳怜如老師表示，龍安電繪班學生因課程學習需求，使用 iPad 進行數位創作的時間相較於一般手繪創作學生更長。因此，在提升數位藝術技能的同時，如何保護學生的視力健康也成為我們十分重視的課題。特別感謝賜安福愛心協會袁慧心理事長及陳中威總經理慷慨贊助龍安電繪班 iPad 抗藍光保護貼，讓學生在數位學習與創作過程中，為孩子們的視力健康增添一份保障。

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袁慧心理事長目前也是龍安國小的導護志工，她表示，感謝善盈校長與晉銘組長的支持與協助，持續關心並推動電繪教育發展，提供學生更完善的學習環境與資源，成為龍安電繪班最堅強的後盾。讓孩子們能夠在安全、健康且充滿創意的環境中學習與成長。



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