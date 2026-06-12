科技公司攜手愛心協會捐贈藍光護膜 透過實際行動守護國小學子視力健康
賜安福愛心協會袁慧心理事長攜手陳中威膜力威數位科技公司於（12）日捐贈一批高規格藍光螢幕保護貼，提供桃園市龍安國小學童繪圖班電腦使用，透過實際行動守護國小學子視力健康。
袁慧心理事長表示，龍安國小學童因學習繪圖眼晴長期暴露在螢幕藍光環境下，視覺疲勞造成學童健康問題。電腦貼上藍光保護貼可有效守護學子的眼晴降低長時間使用帶來的負擔。
龍安國小錢善盈校長表示，感謝桃園市賜安福愛心協會袁慧心理事長及膜力威數位科技有限公司陳中威總經理熱心捐贈平板保護貼，為學生數位學習增添一份貼心保障。透過減少螢幕眩光與反射，有助降低眼睛疲勞，守護學童視力健康，讓孩子在科技學習的同時，也能擁有更舒適、安全的學習環境。
電繪班李彥龍老師、陳怜如老師表示，龍安電繪班學生因課程學習需求，使用 iPad 進行數位創作的時間相較於一般手繪創作學生更長。因此，在提升數位藝術技能的同時，如何保護學生的視力健康也成為我們十分重視的課題。特別感謝賜安福愛心協會袁慧心理事長及陳中威總經理慷慨贊助龍安電繪班 iPad 抗藍光保護貼，讓學生在數位學習與創作過程中，為孩子們的視力健康增添一份保障。
袁慧心理事長目前也是龍安國小的導護志工，她表示，感謝善盈校長與晉銘組長的支持與協助，持續關心並推動電繪教育發展，提供學生更完善的學習環境與資源，成為龍安電繪班最堅強的後盾。讓孩子們能夠在安全、健康且充滿創意的環境中學習與成長。
更多新聞推薦
其他人也在看
美伊戰事將終結？路透：和平備忘錄最快6/14日內瓦簽署
美伊戰事已超過100天，一名西方消息人士12日向路透社透露，美國與伊朗終止波斯灣戰事的備忘錄最快可能於14日簽署，地點最可能在瑞士日內瓦。一名伊朗高層消息人士12日也透露，草案將免除對伊朗石油的制裁、解凍數十億美元資產，並要求對包括黎巴嫩在內的所有戰線全面停火；核子議題則將留待後續會談再討論。
向佐讀國中「擅自捐款10萬給學校」！ 回家要錢讓向太氣炸：不知道賺錢辛苦
向太陳嵐近日分享兒子向佐的童年趣事，引發網友熱烈討論。原來向佐就讀中學時，學校發起捐款興建游泳池，其他同學大多捐10元到100元，沒想到向佐直接在捐款單上寫了10萬，回家就跟媽媽要支票。
快訊／高雄岡山工廠爆炸大火狂燒！環保局發空污警報：3地區首當其衝
高雄岡山本洲工業區驚傳重大火警，今日（12日）晚間7時許，本工五路一處廢棄物處理工廠倉庫區疑似因不明原因爆炸起火，現場火舌狂竄伴隨著大量黑色濃煙，火勢驚人，高雄市消防局共出動38車86人到場搶救，經初步了解，現場無人員受傷、受困，目前消防隊持續灌救中。
13家金控五月獲利一表看》富邦金前五月賺878.5億元最高、凱基金累計年增繳出4位數
[Newtalk新聞] 國內 13 家金控五月份及累計前五月自結獲利已全數出爐，帶您一次看誰是單月的獲利王及進步王。 五月份 13 家金控一共獲利約 759 億元，雖相比前一月下滑 26.52％，且多半（9 家）金控的獲利呈現月減。但看年增率數字，全數金控獲利顯著，其中 7 家之成長幅度更多達三位數。 單月部分，受惠於金控合併後縱效陸續浮現的台新新光金（2887），單月獲利 60.3 億元，年增率 976.79％ 最高；以累計前五月獲利來看，凱基金（2883）年增率繳出驚人的 1099.89％、今年前五月累計 EPS 達 1.32 元，與去年同期 0.11 元相比，可謂大躍進幅度最多的金控。 圖：AI 生成／來源：公開資訊觀測站 台股五月份刷出史上次高的 5,806.31 點，13 家金控中，不僅證券、投信等子公司明顯受惠，壽險及銀行子公司 FVTPL 股票部位的資本利得、未實現評價利益也暴增。其中，「獲利王」富邦金（2881）五月份稅後淨利 157.7 億元，累計前五月賺進 878.5 億元，若加計 FVOCI 股票處分損益，五月份調整後獲利為 377.3 億元，累計前 5 月調整後
中信兄弟》王政順打得好卻被郭天信美技接殺！ 平野惠一解釋當下無意識地拍手
中職中信兄弟今天在天母球場迎戰味全龍，賽前平野惠一監督接受《TSNA》訪問時提到，有看到昨日郭天信的美技接殺，他也情不自禁當下幫他拍手，但他也認為很不甘心，並認為王政順打得也很好。
酒店小姐「單月狂撈千萬！」不靠接S驚人戰績曝 網驚：誰要去台積電
近日社群平台 Threads 上一則貼文引發全網震驚。有網友貼出台北知名八大業者 5 月份的「活動月戰況表」，其中奪下「最佳女主角」第一名的小姐，單月業績竟然高達 30,197 節，換算下來月收入直逼新台幣 1,000 萬元。此消息曝光後引發熱烈討論，不少網友質疑時間根本不夠用，而業界人士與網紅也紛紛跳出來揭密，指出這並非靠肉體熬夜加班，而是大乾爹們利用「買空回、疊加框」在特殊活動月進行的資本面子
54歲朱茵凍齡照曝光「宛如女大生」 時隔8年回歸大銀幕攜手陳奕迅、林熙蕾
久未現身大銀幕、54歲香港女星朱茵，上一部在大銀幕跟觀眾見面作品為2018年《古宅》，時隔八年終於再見她身影，在劇情長片《不得不好死》（暫名）與陳奕迅飾演MIRROR成員柳應廷（Jer）的父母。在釋出的電影開鏡照中，朱茵一頭俏麗短髮，膚色白皙，穿著襯衫模樣宛如女大生，令人驚嘆歲月完全沒在她身上留下痕跡。
AI眼鏡前景看俏！「光學廠」5月營收添柴火 股價走強猛漲近4%
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導受美股四大指數收紅激勵，台股加權指數今（12）日開盤彈升438.17點報43587.63點，最高暴漲1649.42點至44798.88點，終場收44...
台灣驚傳「恐丟掉1邦交國」！外媒踢爆可能建交中國 林佳龍給答案了
即時中心／高睿鴻報導中國近年戮力在國際社會打壓台灣，導致我國至今只剩12個外交友邦，沒想到中方竟持續軟土深掘，不斷傳出可能「挖角」台灣剩餘友邦的傳聞；今（12）日更流傳有南非媒體報導，史國總理戴羅素（Russell Dlamini）有意提案與中國「盡速建交」，甚至邀情美國知名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs），向史國內閣提供報告，評估如何爭取更多經濟利益。由於總統賴清德、史國國王日前才剛完成互訪，此訊立即引發譁然，外交部長林佳龍也回應了。
黃國昌拒挺陳永興還嗆「監院廢物機關」 媒體人怒轟：不折不扣背骨仔
昨（11）日總統府公布醫界大老陳永興被提名為監察院長，同時公布29名監察委員提名名單。民眾黨黨主席黃國昌竟表示「絕不會同意民進黨所提的監委」，並聲稱「監察院已經淪為『酬庸院與打手院』的廢物機關」，還放話要把監院預算刪除。媒體人詹凌瑀大酸黃國昌對陳永興醫師的嘴臉「是個不折不扣的背骨仔」。
大樂透開獎了！6/12中獎號碼、端午加碼百萬獎出爐 大樂透直播、中獎怎麼看、如何領一次看
大樂透端午期間加碼百萬，大樂透今晚第115061期的中獎號碼為16、49、20、34、06、01，特別號03。百萬元的中獎號碼為請上台彩官網查詢。大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
2.4億大樂透獎號出爐！ 「百萬紅包」還有63組
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）
SpaceX太空資料中心點燃！「這檔太陽能」強攻漲停三大法人狂掃3.1萬張 再豪撒66億元加碼華邦電
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導美股四大指數昨（11）日全面收漲，連帶台股今（12）日大盤反攻，盤中一度觸及44798.88點，終場收44169.04點，上漲1019.58點...
殷瑋2度痛電綠議員！柳采葳讚新一代戰神
[NOWNEWS今日新聞]現任台北市研考會主委殷瑋，近期因多項市政議題，多次在議場與民進黨議員交鋒，被國民黨議員柳采葳封為藍營新一代戰神。時常評論政治的粉專「政客爽」翻出今年4月北市議會質詢影片，台北...
追思尹衍樑》獨家曝光追思禮拜 尹崇堯憶父灣聲演奏西洋歌曲悼念
商界聞人、潤泰集團總裁尹衍樑5月底辭世，今（12）日在台北市文山區的靈糧山莊舉行追思禮拜，政商界大老都到場送尹衍樑最後一程，「小尹（尹衍樑獨子、南山人壽董座尹崇堯）回憶父親時，氣氛相當感人，也讓在場親友忍不住拭淚。」尹家親友對本報透露。 …
世足開幕戰 墨西哥2:0勝南非
本報綜合外電報導 二０二六年世界盃足球賽台灣時間十二日凌晨在墨西哥揭開序幕，開幕典禮…
NBA總冠軍賽》總冠軍賽G5關鍵之戰！緯來體育台台長祭出「雞排豪願」與球星簽名球衣大加碼
隨著NBA總冠軍賽進入白熱化階段，全台球迷的熱血已被徹底點燃。本週日（6月14日）上午8點30分，N
全少跆拳賽》奧運銅牌女兒摘金 花蓮縣3金2銀女團封后
曾羅克薇奪得金牌，跳到爸爸羅宗瑞懷裡。姚瑞宸攝 【姚瑞宸／臺北報導】由中華民國跆拳道協會主辦的「中華民國115年第三十三屆全國少年跆拳道錦標賽」，今天在臺北體育館進行少年...
殷瑋力戰綠營被封藍營新戰神 網再翻出議會影片2度電爆洪婉臻
CNEWS匯流新聞網記者李承值／台北報導 台北市研考會主委殷瑋日前為無菸城市政策辯護，與民進黨議員激烈交鋒，被封為是「藍營新一代戰神」。有粉專今（12）日再翻出台北市議會質詢影片，片中，民進黨議員洪婉臻質疑殷瑋「反質詢」，殷則回大法官已有解釋，讓洪頓時改口「我們不要講這些」；在不同場合，洪婉臻又被殷瑋反擊「很蔣家」論述，洪接連遭痛電2次後，最後竟然只好轉罵殷...
鴻海百萬股東注意！配息微幅下修至7.17元
鴻海（2317）今日宣布調整現金股利配息率，由原先每股7.2元下修至7.17179227元，管理層指出，主要因海外無擔保轉換公司債持有人申請轉換普通股，帶動流通在外股數增加，在維持現金股利總額不變下，配息率依規定進行調整。鴻海指出，今年3月董事會原決議配發現金股利1009.32億元，每股配發7.2元