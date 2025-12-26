科技利器讓污染無所遁形！台東全年共裁罰35件勿心存僥倖

【記者 朱達志／台東 報導】為提升環保稽查效率並有效遏止污染行為，臺東縣環保局積極將污染稽查工作導入科技利器，結合無人機空拍、監視系統及縮時攝影等科技設備，即時獲取污染行為或狀態影像，或長時間監控拍攝影像，有效突破以往人力稽查時間與空間的限制，精準掌握污染熱點，提升違規查緝效率，讓污染行為無所遁形，根據統計，今（114）年1月至11月間，透過科技設備共取締裁罰35件污染案件，其中縮時攝影查獲28件、無人機偵破露天燃燒7件，罰鍰合計42,000元；此外更偵測出5處廢棄物非法棄置點，有效守護臺東的藍天淨土。

臺東縣政府表示，優質的自然資源與宜居環境是臺東發展「慢經濟」最堅實的基礎，守護環境不僅是處置污染，更是為了實現環境永續發展。透過科技輔助執法，展現了縣府推動「高效率、快思維」的具體成果。朝向聯合國永續發展目標(SDG)第6項「淨水及衛生」及第11項「永續城鄉」等目標邁進。

臺東縣環保局指出，河川沿線、山林野外偏僻區域及道路邊坡，偶有非法棄置廢棄物或露天燃燒的情形。導入科技設備後，已查獲多起違反環保法規案件，並依法裁罰。針對無人機空拍發現的5處廢棄物棄置點，已依法責成地主負起「狀態責任」進行清理改善。科技執法的目的並非裁罰，而是為了警惕行為人，呼籲各界切勿心存僥倖。環保局將持續整合智慧科技與系統管理模式，強化執法韌性，共同守護這片得來不易的生態環境。

環保局呼籲，守護環境需要公私協力、跨域合作及全民參與，環保局將持續整合運用智慧科技設備與相關系統管理模式，嚇阻污染；同時鼓勵大家共同投入守護環境行動，如發現污染行為，環保局全年無休、每日24小時受理污染陳情，報案請撥免費專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或利用公害污染陳情網路受理系統（https://ww3.moenv.gov.tw）、手機APP下載「公害報報」等方式報案。（照片記者朱達志翻攝）