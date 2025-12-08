「科技創富」史上最有錢！台灣超級有錢人多，瑞銀揭億萬富豪數超越日法等先進國
瑞銀最新發布的《2025 年億萬富豪報告》揭示全球財富格局正出現關鍵轉折。亞洲成為增速最快的區域，而台灣不僅富豪人數與財富大幅成長，更將在未來十五年迎接913億美元的轉移潮。
全球億萬富豪版圖出現關鍵拐點。瑞銀於2025年12月5日發布的《2025年億萬富豪報告》顯示，在企業創新、資本市場回升與史上最大規模的跨代財富轉移三股力量推動下，全球億萬富豪人數攀升至2919位，較2024年成長8.8％，總財富創下歷史新高。
報告指出，2025年共有196位白手起家的新晉億萬富豪加入行列，為2021年以來第二高峰，為全球增添約3865億美元新財富。與此同時，繼承浪潮也全面啟動，光是今年，下一代接班人就承接了創紀錄的2978億美元資產。創業與繼承兩股力量交疊，使得億萬富豪的總財富水位被推升到前所未見的高度。
若把鏡頭拉向亞洲，變化更為劇烈。亞太區億萬富豪財富在一年之內成長11.1％，總額達4.2兆美元，成為全球增速最快的地區。其中，大中華區仍穩居龍頭位置，中國內地億萬富豪財富達1.8兆美元。瑞銀財富管理亞洲區主席盧彩雲指出，亞洲億萬富豪正在「重塑全球財富格局」，亞太地區現已聚集1,036位億萬富豪，且新增財富動能與投資信心，逐步從傳統的歐美市場轉向區內與大中華區。
受訪億萬富豪的投資偏好，也清楚反映這項趨勢。雖然北美依然是首選投資地區，仍有六成三的受訪者將其視為最具吸引力市場，但相較2024年高達八成的占比已明顯降溫。相反地，對大中華區抱持高度樂觀者，在短短一年內翻了兩倍，約有三分之一的億萬富豪認為，大中華區將在未來五年提供全球最具吸引力的投資機會，另有三分之一則看好大中華以外的亞太地區。這意味著，全球資本的視線，正悄悄從「華爾街」轉向「亞洲新經濟」。
科技富豪回歸、跨國遷徙與長壽時代重塑全球財富板塊
這次報告還凸顯一個重要現象：白手起家的創一代仍是全球財富的主力引擎，尤其在亞洲更顯突出。亞太區億萬富豪當中，有多達79％為白手起家的創業者，2025年新增的61位億萬富豪幾乎清一色來自創新與企業成長。從產業結構來看，科技與消費零售仍是兩大「創富」引擎。科技業億萬富豪的財富在2025年暴增 23.8％，總額攀升至3兆美元，與消費及零售業並列全球第一大產業類別。年初中國大型語言模型「深度求索（DeepSeek）」問世，帶動市場對「中國製造」科技股與新創公司的興趣回升，也推動大中華科技富豪強勢回歸。
相較之下，過去幾年風光一時的歐洲奢侈品品牌，則在中國市場面臨成長趨緩壓力，消費與零售產業雖仍匯聚最多億萬富豪財富，總額達3.1兆美元，但今年增幅已放緩至5.3％。這些變化顯示，新一輪財富創造，正從「傳統精品」轉向「新科技、平台與數位生活」。
然而，2025年真正令全球財富管理產業高度關注的，並非只是今年誰財富增值最多，而是未來十五年「誰會接手這些財富」。瑞銀根據現有億萬富豪年齡結構與家庭狀況推估，到2040年，全球億萬富豪將累計轉移約6.9兆美元財富，其中至少5.9兆美元將直接或間接傳給子女，成為人類歷史上規模最大的財富接班潮。
從地區分布來看，北美仍是未來財富轉移的最大重心，預估有近一半的全球繼承財富將流向美國與加拿大。但亞洲的重要性快速上升。未來十五年，南亞與東亞地區預計將轉移7646億美元，其中大中華區占4070億美元；光是印度，就因為富豪年齡偏高、家族企業歷史悠久，預計將貢獻3824億美元的繼承財富。相形之下，中國內地與香港的億萬富豪平均年齡較輕、家庭規模相對較小，短期繼承額略低，但隨著企業價值攀升，未來實際轉移規模可能進一步放大。
億萬富豪投資版圖全面轉向亞洲 台灣成為創富新核心。
台灣在這波全球財富轉移浪潮中，也被瑞銀特別點名。報告顯示，在大中華區預估的4070億美元跨代財富轉移之中，台灣預計將在未來十五年內轉移913億美元，相當於一年要轉移約91.3億美元，成為大中華內一個不容忽視的家族財富重鎮。值得注意的是，這項估算仍是保守版本，還沒將資產潛在未來增值及慈善捐贈、稅負等因素納入，實際金額將更可觀。
從現況來看，台灣億萬富豪群體的成長也相當顯著。根據瑞銀「亞太財富追蹤」數據，台灣的億萬富豪人數已從2024年的47位增加到2025年的51位，年增幅約9％；同期間總財富自1373億美元成長至1636億美元，增幅達19.2％，遠高於多數成熟市場。更值得關注的是，這51位億萬富豪當中，有高達69％屬於白手興家型，顯示台灣的財富故事，並不只是上一代製造業、傳產企業主的延伸，更有相當比例來自科技製造鏈、品牌與服務業、金融與新創等新經濟面向。
在2025年，台灣新增7位億萬富豪，同時有3位跌出榜單，這樣的「進進出出」意味著產業結構持續位移，資本市場對成長性企業的評價正在調整。對於金融業與資產管理產業而言，這組數字傳遞兩層訊息：一方面，台灣仍具備強勁的創富能力；另一方面，如何協助這些「第一代白手起家」規劃跨代傳承、企業治理與全球資產配置，將成為未來十五年的關鍵課題。
長壽與全球移動性，是這次瑞銀報告中特別點出的兩大新變數。全球有44％的億萬富豪預期自己會「活得比過去世代更久」，亞太區更有高達68％對自身壽命抱持樂觀。這顯示，傳統以「十年、二十年」為單位的財富規劃邏輯，已不再足夠。愈來愈多富豪開始將資產視野拉長到三十年乃至更久，著重資本保值、長期成長與家族價值的延續。
從後勤到戰情室 長壽、跨國讓「家族辦公室」全面升級
也因此，有超過一半、約58％預期壽命會延長的億萬富豪表示，已開始或計畫定期檢視遺囑與信託安排；另有42％則將投資策略調整為更長期的資產布局。在許多家族中，家族辦公室從「後勤單位」升級為「決策核心」，不僅管理投資組合，也參與企業決策、繼任人選培養、家族治理規章訂定等工作。這樣的角色變化，在台灣高資產家族中亦已浮現：不少企業第二代、第三代返國接班的同時，也同步重新設計家族控股架構與信託平台，以因應跨國投資與多地居住的現實。
國際流動性則是另一個讓財富管理變得更複雜的因素。瑞銀指出，有36％的受訪億萬富豪一生中至少搬遷過一次，年齡在54歲以下的新一代富豪中，搬遷比例更高，且仍有一成五正在考慮再次移居。遷徙原因包括：「追求更好的生活品質」「降低地緣政治風險」「優化稅務結構」等。對亞洲富豪而言，「生活環境」與「政治穩定度」通常是最重要的決策因素；對歐洲與中東富豪來說，「稅制與監管環境」則是關鍵考量。
這樣的高流動性，對財富管理提出前所未見的要求。當家族成員分散在不同國家、資產橫跨多重法域，單一市場的思維已經不敷使用。對台灣而言，這更與近年積極推動的「亞洲資產管理中心」與家族辦公室政策形成呼應：如何把國內壽險、銀行、證券與專業服務整合起來，吸引台灣與亞洲家族選擇以台灣作為財富管理與傳承的樞紐，將直接決定能否在下一波財富遷徙中占有一席之地，包括要同時理解各國稅制、監管與家族法規，協助設計跨國信託架構與資本安排，為客戶提供最適切的解決方案。
▲全文報告可由此下載： 《瑞銀億萬富豪報告》
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 8
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 16
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 15
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 1071
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 4
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 221
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 16
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 121
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 166
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 181
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 89
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 461
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 91
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 4 小時前 ・ 4
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 8 小時前 ・ 9
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 44
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 120
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1