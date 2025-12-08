「科技創富」史上最有錢！台灣超級有錢人多，瑞銀揭億萬富豪數超越日法等先進國

瑞銀最新發布的《2025 年億萬富豪報告》揭示全球財富格局正出現關鍵轉折。亞洲成為增速最快的區域，而台灣不僅富豪人數與財富大幅成長，更將在未來十五年迎接913億美元的轉移潮。

全球億萬富豪版圖出現關鍵拐點。瑞銀於2025年12月5日發布的《2025年億萬富豪報告》顯示，在企業創新、資本市場回升與史上最大規模的跨代財富轉移三股力量推動下，全球億萬富豪人數攀升至2919位，較2024年成長8.8％，總財富創下歷史新高。

報告指出，2025年共有196位白手起家的新晉億萬富豪加入行列，為2021年以來第二高峰，為全球增添約3865億美元新財富。與此同時，繼承浪潮也全面啟動，光是今年，下一代接班人就承接了創紀錄的2978億美元資產。創業與繼承兩股力量交疊，使得億萬富豪的總財富水位被推升到前所未見的高度。

若把鏡頭拉向亞洲，變化更為劇烈。亞太區億萬富豪財富在一年之內成長11.1％，總額達4.2兆美元，成為全球增速最快的地區。其中，大中華區仍穩居龍頭位置，中國內地億萬富豪財富達1.8兆美元。瑞銀財富管理亞洲區主席盧彩雲指出，亞洲億萬富豪正在「重塑全球財富格局」，亞太地區現已聚集1,036位億萬富豪，且新增財富動能與投資信心，逐步從傳統的歐美市場轉向區內與大中華區。

受訪億萬富豪的投資偏好，也清楚反映這項趨勢。雖然北美依然是首選投資地區，仍有六成三的受訪者將其視為最具吸引力市場，但相較2024年高達八成的占比已明顯降溫。相反地，對大中華區抱持高度樂觀者，在短短一年內翻了兩倍，約有三分之一的億萬富豪認為，大中華區將在未來五年提供全球最具吸引力的投資機會，另有三分之一則看好大中華以外的亞太地區。這意味著，全球資本的視線，正悄悄從「華爾街」轉向「亞洲新經濟」。

瑞銀發表最新2025億萬富翁報告，揭露全球最大財富傳承潮。

科技富豪回歸、跨國遷徙與長壽時代重塑全球財富板塊

這次報告還凸顯一個重要現象：白手起家的創一代仍是全球財富的主力引擎，尤其在亞洲更顯突出。亞太區億萬富豪當中，有多達79％為白手起家的創業者，2025年新增的61位億萬富豪幾乎清一色來自創新與企業成長。從產業結構來看，科技與消費零售仍是兩大「創富」引擎。科技業億萬富豪的財富在2025年暴增 23.8％，總額攀升至3兆美元，與消費及零售業並列全球第一大產業類別。年初中國大型語言模型「深度求索（DeepSeek）」問世，帶動市場對「中國製造」科技股與新創公司的興趣回升，也推動大中華科技富豪強勢回歸。

相較之下，過去幾年風光一時的歐洲奢侈品品牌，則在中國市場面臨成長趨緩壓力，消費與零售產業雖仍匯聚最多億萬富豪財富，總額達3.1兆美元，但今年增幅已放緩至5.3％。這些變化顯示，新一輪財富創造，正從「傳統精品」轉向「新科技、平台與數位生活」。

然而，2025年真正令全球財富管理產業高度關注的，並非只是今年誰財富增值最多，而是未來十五年「誰會接手這些財富」。瑞銀根據現有億萬富豪年齡結構與家庭狀況推估，到2040年，全球億萬富豪將累計轉移約6.9兆美元財富，其中至少5.9兆美元將直接或間接傳給子女，成為人類歷史上規模最大的財富接班潮。

從地區分布來看，北美仍是未來財富轉移的最大重心，預估有近一半的全球繼承財富將流向美國與加拿大。但亞洲的重要性快速上升。未來十五年，南亞與東亞地區預計將轉移7646億美元，其中大中華區占4070億美元；光是印度，就因為富豪年齡偏高、家族企業歷史悠久，預計將貢獻3824億美元的繼承財富。相形之下，中國內地與香港的億萬富豪平均年齡較輕、家庭規模相對較小，短期繼承額略低，但隨著企業價值攀升，未來實際轉移規模可能進一步放大。

從地區分布來看，北美仍是未來財富轉移的最大重心。

億萬富豪投資版圖全面轉向亞洲 台灣成為創富新核心。

台灣在這波全球財富轉移浪潮中，也被瑞銀特別點名。報告顯示，在大中華區預估的4070億美元跨代財富轉移之中，台灣預計將在未來十五年內轉移913億美元，相當於一年要轉移約91.3億美元，成為大中華內一個不容忽視的家族財富重鎮。值得注意的是，這項估算仍是保守版本，還沒將資產潛在未來增值及慈善捐贈、稅負等因素納入，實際金額將更可觀。

從現況來看，台灣億萬富豪群體的成長也相當顯著。根據瑞銀「亞太財富追蹤」數據，台灣的億萬富豪人數已從2024年的47位增加到2025年的51位，年增幅約9％；同期間總財富自1373億美元成長至1636億美元，增幅達19.2％，遠高於多數成熟市場。更值得關注的是，這51位億萬富豪當中，有高達69％屬於白手興家型，顯示台灣的財富故事，並不只是上一代製造業、傳產企業主的延伸，更有相當比例來自科技製造鏈、品牌與服務業、金融與新創等新經濟面向。

在2025年，台灣新增7位億萬富豪，同時有3位跌出榜單，這樣的「進進出出」意味著產業結構持續位移，資本市場對成長性企業的評價正在調整。對於金融業與資產管理產業而言，這組數字傳遞兩層訊息：一方面，台灣仍具備強勁的創富能力；另一方面，如何協助這些「第一代白手起家」規劃跨代傳承、企業治理與全球資產配置，將成為未來十五年的關鍵課題。

長壽與全球移動性，是這次瑞銀報告中特別點出的兩大新變數。全球有44％的億萬富豪預期自己會「活得比過去世代更久」，亞太區更有高達68％對自身壽命抱持樂觀。這顯示，傳統以「十年、二十年」為單位的財富規劃邏輯，已不再足夠。愈來愈多富豪開始將資產視野拉長到三十年乃至更久，著重資本保值、長期成長與家族價值的延續。

長壽與全球移動性，是這次瑞銀報告中特別點出的兩大新變數。

從後勤到戰情室 長壽、跨國讓「家族辦公室」全面升級

也因此，有超過一半、約58％預期壽命會延長的億萬富豪表示，已開始或計畫定期檢視遺囑與信託安排；另有42％則將投資策略調整為更長期的資產布局。在許多家族中，家族辦公室從「後勤單位」升級為「決策核心」，不僅管理投資組合，也參與企業決策、繼任人選培養、家族治理規章訂定等工作。這樣的角色變化，在台灣高資產家族中亦已浮現：不少企業第二代、第三代返國接班的同時，也同步重新設計家族控股架構與信託平台，以因應跨國投資與多地居住的現實。

國際流動性則是另一個讓財富管理變得更複雜的因素。瑞銀指出，有36％的受訪億萬富豪一生中至少搬遷過一次，年齡在54歲以下的新一代富豪中，搬遷比例更高，且仍有一成五正在考慮再次移居。遷徙原因包括：「追求更好的生活品質」「降低地緣政治風險」「優化稅務結構」等。對亞洲富豪而言，「生活環境」與「政治穩定度」通常是最重要的決策因素；對歐洲與中東富豪來說，「稅制與監管環境」則是關鍵考量。

這樣的高流動性，對財富管理提出前所未見的要求。當家族成員分散在不同國家、資產橫跨多重法域，單一市場的思維已經不敷使用。對台灣而言，這更與近年積極推動的「亞洲資產管理中心」與家族辦公室政策形成呼應：如何把國內壽險、銀行、證券與專業服務整合起來，吸引台灣與亞洲家族選擇以台灣作為財富管理與傳承的樞紐，將直接決定能否在下一波財富遷徙中占有一席之地，包括要同時理解各國稅制、監管與家族法規，協助設計跨國信託架構與資本安排，為客戶提供最適切的解決方案。

▲全文報告可由此下載： 《瑞銀億萬富豪報告》