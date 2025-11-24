科技創新展實力苗栗師生全國競賽獲獎 縣長鍾東錦肯定鼓勵

科技創新展實力苗栗師生全國競賽獲獎縣長鍾東錦（中排中）頒獎鼓勵。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府昨二十四日下午在第一辦公大樓A二0一會議室舉辦「縣長接見活動」，特別表揚在「二0二五 PBL-STEM-AICT 數位跨域教育年會」、第十七屆「國研盃 i-ONE 儀器科技創新獎」及第六屆「廣達游智盃創意程式競賽」中表現卓越的師生。縣長鍾東錦表示，在 AI 快速發展的時代，教育更需具備前瞻性與創新力，同時感謝各校師長深耕數位學習與運算思維，讓苗栗的孩子在跨域教育中展現亮眼成果。

頭份國中魏銓樟、黃昱章兩位教師於教育部「二0二五 PBL-STEM-AICT 數位跨域教育年會」競賽中，榮獲微課程教材教法全國甲組「銀獎」及「創意發想獎」雙項殊榮。作品以國文課文〈田園之秋選〉為核心，結合文學美學與科技創作，採 PBL 導向設計，帶領學生跨域整合機電設計與程式控制，展現語文與科技融合的教育新典範。

第十七屆「國研盃 i-ONE 儀器科技創新獎」中，頭份國中黃川哲同學以《智慧銀髮肌力守護系統》榮獲中學組三獎。該作品能即時監測長者肌力與姿勢變化並提供預警，兼具社會關懷與科技應用，展現學生對高齡議題的洞察力與解決問題能力。

新南國小團隊於第六屆「廣達游智盃創意程式競賽」中，以「如果我有一間氣候變遷商店」為主題，運用 Scratch 探究氣候議題並提出創意解方，從全國一百 組隊伍中脫穎而出，榮獲二項「特優」、一 項「優選」及一項「佳作」。各隊作品涵蓋火災避難、水災減災、極端降雨防護及智慧家園設計，展現學生在程式邏輯、互動設計、情境敘事及環境永續思考上的多元能力。

縣長鍾東錦二十四日下午偕同教育處長葉芯慧、以及頭份國中校長徐仁斌、新南國小校長葉維寬、君毅中學校長林玉騏等各界代表，共同出席活動，恭賀師生獲獎佳績。

縣長鍾東錦表示，今年苗栗的同學在全國性的數位科技競賽中表現十分亮眼，獲得了優異成績，令人振奮，其中，新南國小與頭份國中長期深耕數位教育，成果尤為突出，值得特別肯定。他進一步指出，在「廣達游智盃」競賽中，新南國小能夠勇奪三個特優獎中的兩個，這是極為難得的成就。鍾東錦強調，數位科技教育能讓孩子們從小建立基礎概念，啟發思考、學以致用，再加上老師的悉心引導，相信能培養出更多具備創新能力的未來人才。

鍾東錦最後表示，縣府將持續推動數位教育，並加碼提供獎勵金予得獎師生。雖然金額不大，但象徵著縣府的鼓勵與支持，期盼同學們保持熱情、持續努力，培養對科學與學習的熱愛。