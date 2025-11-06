科技助攻！ 南市半年查獲九起非法棄置案、扣五十噸廢棄物

環保局與警方查辦仁德區非法棄置廢棄物案件，現場堆積大量家具與生活垃圾 (環保局提供）

記者林怡孜／台南報導

台南市政府持續強化打擊環境犯罪力度，透過跨局處協同執法、無人機巡查與科技影像分析，形成完整的執法網絡，有效提升查緝效率。據統計，過去半年已成功查獲九起重大非法廢棄物棄置案件，查扣總量高達五十噸，相關行為人皆已依法移送，全力遏止破壞環境情事再發生。

南市府非法棄置聯合稽查小組召集人、副秘書長殷世熙表示，市府已建置完整防護鏈，包含跨局處合作、警政協查、環保局專責稽查、與科技影像比對追查，確保執法精準到位。未來將針對歷史棄置地、偏僻空地、農路、涵洞及便道等高風險區域，納入重點巡查清單，並持續加強無人機空拍、衛星影像比對與通報系統運作，使不法棄置無所遁形。

近期仁德區一處空地遭人棄置廢家具，環保局接獲民眾通報後即刻啟動追查。稽查人員在廢棄物中發現一張帳單，循線找到委託清運者，再與警方合作調閱監視器，最終鎖定未具處理資格、便宜承接並私自棄置的林姓業者。該業者除將面臨高額罰鍰，全案亦已依廢棄物清理法移送司法偵辦。

環保局指出，非法清除及棄置廢棄物屬刑事犯罪，依廢棄物清理法規定，最重可處五年有期徒刑，併科最高一千五百萬元罰金；若涉及污染土地與環境，還需負擔後續整治費用，切勿心存僥倖、以身試法。

環保局表示，面對不斷翻新的棄置手法，市府將持續提升科技執法量能，包含建構「可疑車輛資料庫」並導入 AI 影像辨識技術，未來可加速比對可疑車輛動線、強化查緝效率，讓環境守護更精準、更即時。