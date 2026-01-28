科技協助農業 工研院15年回饋逾240家社福團體

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院用科技做公益，打造上山下田電動搬運車，助果農提升採果效率，並將具體採收成果落實公益，回饋社福團體，昨舉辦《大桔大利積福企》公益桶柑義賣活動，結合帆宣系統科技、技嘉科技、中華民國企業經理協進會、潘文淵基金會、工研院院友會等機構，推廣新竹縣盛產桶柑，今年認購超過24.6萬斤，義賣所得利潤將全數捐贈築心之家、新竹家扶中心、藍天家園等20家社福團體，15年來累計逾240家，在寒冬中增添暖意。

工研院院長室主任兼社會公益委員會主委何大安表示，社會公益委員會成立15年來，致力將科技落地應用，並凝聚科技人的研發能量，轉化為企業社會責任關懷弱勢，以科技公益回饋社會，增進社會福祉。例如去年在極端氣候影響下，工研院第一時間將科技進駐災區，馳援災區重建，動員院內與相關機構募集書籍與課桌椅學習資源，讓災區孩童安心復學。

廣告 廣告

此外，他說，在快時尚趨勢下，臺灣每年產生大量難以回收分選的混紡舊衣，工研院研發突破性的「再生混紡織木技術」，將難處理的混紡衣物，轉化為具防水、耐候、高抗彎強度的塑木材料，打造首批循環課桌椅與戶外建材，捐贈臺中和平區德芙蘭國小課後照顧班、臺南七股信福之家，解決偏鄉普遍使用逾15年的老舊桌椅問題，讓孩童快樂學習。

農曆年節正逢桶柑盛產季節，全臺近5成桶柑都來自新竹縣峨眉鄉與芎林鄉；果民在採收時，都需在坡地與崎嶇路面進行搬運，對身體造成龐大負荷，缺工問題也影響效率。工研院將高效率氮化鎵(GaN)功率元件導入農務用電動搬運車的馬達驅動器，採用更省電、運作更穩定的馬達驅動方式，有助於降低搬運車能耗並提升續航力，也可讓果農在坡地或狹小田間作業時，降低勞動負擔，進而提升作業安全與穩定性。

工研院也發揮公益力，攜手在地小農連續15年舉辦《大桔大利積福企》公益桶柑義賣，除了芎林愛心桶柑、當季高雄美濃番茄，還有導入工研院作物整合管理(Integrated Crop Management；ICM)技術，搭配友善生物製劑與芽孢桿菌細心照護、不用農藥培育的小番茄與草莓。應用工研院「真空冷凍乾燥」製程，克服熱風乾燥易造成的營養流失，將屏東部落小米酒釀製成的「小米酒釀醬心蛋捲」；以及工研院輔導的中興新村地方創生育成村之地方創生品牌禮盒、臺東豐濱水牛肉乾條、豐濱白蝦蝦餅、臺灣高粱琴酒、小米琴酒等豐富農產品，義賣相關利潤都將回饋給社福團體。

工研院持續推動公益科技平台，落實「以科技研發，帶動產業發展，創造經濟價值，增進社會福祉」精神，將研究成果延伸應用至社會公益，串聯內外部資源，關注地方創生與環境保育，以科技力攜手各界齊力增進社會福祉，創造價值。

【看原文連結】

更多自由時報報導

41萬存股族淪最大苦主！這檔金融遭投信連16砍霸榜 放量下殺

退貨王Costco也有底線！5種商品買錯就不能退

50片電路板遭竊損失1.2億 京元電發布4點聲明

台積電第1名！全球非美科技公司排行 台灣有「這麼多」公司上榜

