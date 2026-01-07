科技圈大逃亡？5兆男面對「2000億稅金」！黃仁勳竟煩惱這事：隨便課

財經中心／王文承報導

AI 教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期身價水漲船高，躍升為「5兆男」。不過，隨著美國貧富差距持續擴大，加州正推動一項針對超級富豪的公投提案，擬對符合條件的富裕人士課徵一次性5%的財富稅，用於填補醫療、食品援助與教育等公共支出缺口。對此，黃仁勳受訪時態度相當坦然，直言：「想課什麼稅就課吧，我完全沒問題。」

面對2千億稅金 黃仁勳竟煩惱1事：隨便課



黃仁勳近日接受《彭博》電視專訪時表示，這項稅制提案「一次都沒有進入過他的考慮範圍」。他說，既然選擇在矽谷生活與發展，「他們想徵什麼稅就徵吧，我完全沒問題。」

據了解，加州目前正推動的這項公投提案，規畫對身價達到門檻的富豪徵收一次性5%的財富稅，並將稅收用於醫療補助、食品援助與教育經費等社會支出。該提案仍處於連署階段，若推進順利，預計將於2026年11月交由選民投票表決，適用對象為截至當年1月1日仍居住在加州的個人。

若提案最終通過，黃仁勳恐成為稅負最高的對象之一。根據《彭博億萬富豪指數》顯示，黃仁勳目前淨資產約為1558億美元（約新台幣4.9兆元），依提案計算，應繳稅額將超過70億美元（約新台幣2198億元）。

輝達憑藉為AI模型提供核心算力晶片，在矽谷建立起主導地位。公司於1993年創立於聖荷西一家丹尼餐廳，目前總部設於聖克拉拉，已成為全球AI產業的關鍵推手。

在部分科技富豪選擇提前遷離加州以規避高稅負的情況下，黃仁勳則明確表態將繼續留在當地。他在訪談中強調，輝達選擇扎根矽谷，最重要的原因在於當地高度集中的頂尖人才資源。

面對科技界對稅收政策的普遍焦慮，黃仁勳給出明確態度表示：「不是我在煩惱這些事，我正專注於打造AI的未來。」

