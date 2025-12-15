科技城市產業論壇登場 邱臣遠：AI雙軸驅動城市產業新局

新竹市政府於新竹國賓大飯店舉辦「二O二五科技城市產業論壇」。

▲新竹市政府於新竹國賓大飯店舉辦「二O二五科技城市產業論壇」。

新竹市擁有新竹科學園區同時兼具桃竹苗交通樞紐優勢，為深化科技產業廊帶發展，並強化地方產業的國際競爭力與投資吸引力，新竹市政府十五日新竹國賓大飯店舉辦「二O二五科技城市產業論壇」，推出一系列活動凝聚產官學研共識。

新竹代理市長邱臣遠出席十五日表示，此次論壇以「智慧鏈結‧AI雙軸心 共築產業生態系與投資新局」為主題，邀集產、官、學、研界代表及具代表性的新創團隊，共同探討AI驅動下的產業鏈整合與永續商機，共築科技創新城市願景。活動亦呼應近期全球供應鏈變動與美國對等關稅政策，期望透過招商媒合與跨域連結，協助新創與青創業者開拓出口市場、強化產業韌性，並推動竹市在全球科技版圖中的布局。

廣告 廣告

新竹代理市長邱臣遠指出，為建構完整科技產業廊帶，市府已啟動多項產業振興與創新輔導措施。包括透過「香山工業區服務中心」提供一站式專業服務，並成立由產官學專家組成的「產業服務團」，協助企業加速創新轉型。同時，市府推出房地租金、房屋稅、地價稅、勞工職業訓練費用等四項補助措施，企業最高可獲得為期五年、總額達九百萬元的支持，吸引企業將營運總部設於竹市。另透過推動工業區立體化及容積獎勵，提高工業用地利用效率，帶動企業加碼投資與就業機會，打造更具競爭力的產業環境。

在新創培育方面，市府持續強化創業支援體系。邱代理市長說，市府委託工研院營運「新創動能辦公室」整合產官學研資源，提供一站式創業諮詢與媒合服務，今年更舉辦「新創產業媒合交流會」，促進創業社群與投資端的合作，打造交流契機。並帶領新創參與國際展會，包括台北國際航太展及Meet Taipei等，協助團隊布局全球市場。未來也將進一步擴充創業資源資料庫、深化輔導網絡，支持新創與半導體、AI、次世代通訊等關鍵產業協作，將竹市打造成具國際競爭力與韌性的次世代科技創新聚落。

產發處表示，此次論壇由世界台灣商會聯合總會總會長熊強生擔任引言人，以其豐富的國際經驗分享台灣產業與全球市場的策略。接續由工研院產業學院數位訓練長廖肇弘及極現科技股份有限公司創辦人暨執行長徐偉城，分別從研究與產業角度剖析AI應用新趨勢。隨後由《遠見雜誌》總編輯林讓均主持深度對談，邀請邱代理市長與三位貴賓共同探討在人工智慧革命與半導體產業串聯的趨勢下，竹市所面臨的發展機遇與挑戰。

產發處提到，系列活動以「智慧賦能—新竹新創企業邁向國際盃」為題，邀請多家在地的新創企業進行經驗交流。包含盟立自動化數位科技事業群代總經理蔡育才、蘭芯智能創辦人暨執行長石銘吉、摩絡人工智慧共同創辦人暨執行長高聖翔、聖得醫學科技共同創辦人林宇捷，就各自專業領域分享新創心法與實務經驗。並由《遠見雜誌》印刷版總編輯萬年生主持交流座談，帶領與談人共同探討新創從在地扎根走向國際舞台、布局全球市場策略。

產發處說明，此次活動報名踴躍，產官學研齊聚一堂，透過講座與交流分享科技產業最新的創新動能、發展機會與未來趨勢，展現專屬於竹市企業的能量。市府將持續透過產業服務團協助企業獲得完善支持，並鼓勵企業「根留台灣、投資新竹」。同時也將持續扶植新創團隊，積極鼓勵參與國際展會，致力將竹市打造成為具備國際競爭力的次世代科技創新創業聚落，帶動城市科技創新與產業經濟蓬勃發展。