科技城市產業論壇 竹市登場

新竹市擁有新竹科學園區同時兼具桃竹苗交通樞紐優勢，為深化科技產業廊帶發展，並強化地方產業的國際競爭力與投資吸引力，新竹市政府十五日新竹國賓大飯店舉辦「二○二五科技城市產業論壇」，推出一系列活動凝聚產官學研共識。

新竹代理市長邱臣遠出席十五日表示，此次論壇以「智慧鏈結‧AI雙軸心共築產業生態系與投資新局」為主題，邀集產、官、學、研界代表及具代表性的新創團隊，共同探討AI驅動下的產業鏈整合與永續商機，共築科技創新城市願景。活動亦呼應近期全球供應鏈變動與美國對等關稅政策，期望透過招商媒合與跨域連結，協助新創與青創業者開拓出口市場、強化產業韌性，並推動竹市在全球科技版圖中的布局。

新竹代理市長邱臣遠指出，為建構完整科技產業廊帶，市府已啟動多項產業振興與創新輔導措施。包括透過「香山工業區服務中心」提供一站式專業服務，並成立由產官學專家組成的「產業服務團」，協助企業加速創新轉型。同時，市府推出房地租金、房屋稅、地價稅、勞工職業訓練費用等四項補助措施，企業最高可獲得為期五年、總額達九百萬元的支持，吸引企業將營運總部設於竹市。另透過推動工業區立體化及容積獎勵，提高工業用地利用效率，帶動企業加碼投資與就業機會，打造更具競爭力的產業環境。