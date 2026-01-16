科技城市需要人文治理 鳳凰城與政大簽署獨家實習合作

政大與美國鳳凰城市政府簽署實習合作意向書，成為台灣首所與該市建立實習合作關係的大學。（圖／政大）

政治大學於15日與美國亞利桑那州鳳凰城市政府簽署實習合作意向書（Letter of Intent on Internship Cooperation Program, LOI），成為台灣首所與該市政府建立實習合作關係的大學。這次合作在外交部洛杉磯辦事處協助促成下，由政大職涯中心統籌規劃與推動，聚焦跨國實習與人才交流，銜接高等教育與市政實務，未來將為政大學生提供參與美國城市公共事務的學習機會，拓展國際城市治理與公共服務相關領域的實作經驗。

這次合作以「國際實習計畫」為主軸，雙方將共同探索建立制度化的實習平台，為政大學生開拓前往鳳凰城及其合作機構實習的機會。鳳凰城近年因台積電設廠，成為美國半導體與高科技產業重鎮，城市治理、公共政策與產業發展正快速變動。政大將推薦具備語言能力與專業背景的學生參與，鳳凰城市政府則協助媒合市府部門及在地合作單位，並提供實習期間必要的指導與支持，協助學生在實際城市治理與產業環境中累積國際經驗。

政大校長李蔡彥指出，政大長期深耕社會科學、商管與國際事務領域，致力培育具備國際視野與實務能力的人才。本次合作不僅是象徵性的結盟，更著重於實質內容與長遠影響，透過國際實習與交流計畫，為學生打造具深度與價值的學習體驗。此計畫強調雙向交流，促進跨文化、跨產業與跨專業的理解與成長，期盼藉此建立穩固且長久的夥伴關係，將合作精神落實於人才培育與共同發展，持續開創更多合作可能。

鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）於致詞時表示，台灣是全球最重要的高科技與先進製造重鎮之一，尤其在半導體及相關產業領域具備舉足輕重的國際影響力。她指出，鳳凰城市政府期待與台灣高等教育機構深化合作，傾聽學生對城市發展與產業布局的多元觀點，並共同思考如何向中小企業展現鳳凰城的發展潛力與投資機會。

蓋蕾歌（Kate Gallego）進一步提到，鳳凰城鄰近大峽谷、塞多納紅岩等世界級自然景觀，兼具多元購物與度假資源。未來，市府將攜手觀光發展局與經濟發展局，共同推動城市行銷與新創產業發展；除持續深化商務交流外，也期盼吸引更多台灣旅客前往鳳凰城旅遊觀光，並打造鳳凰城成為新創企業發展樞紐，成為台灣中小企業進軍美國市場的重要起點。

政大職涯中心總監張文美強調，此次實習合作是政大拓展學生國際職涯發展的重要進程，未來職涯中心將持續結合校內教學資源與國際夥伴網絡，協助學生在學期間逐步銜接國際職場，並透過實習與相關輔導機制，培育具備跨文化溝通能力與實務經驗的專業人才。

