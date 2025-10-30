科技執法再升級！警車AI巡防系統 瞬間識別「問題車牌」提升破案率

警方AI巡防系統升級，新增車牌註銷辨識功能，大幅提升執勤效率。這套先進系統透過警車或警用機車上的雙鏡頭，能自動掃描行經車輛的車牌，並立即辨識失竊車、侵占車及註銷車牌等異常狀況，以紅色警示提醒員警攔查。新北市警方統計，今年1月至8月已透過此系統查獲247件車牌逾檢註銷案件，並成功尋回100輛失竊汽機車，讓警方執勤更加安全有效。

警察巡邏神器！AI巡防系統新增辨識功能，抓「問題車牌」。（圖／TVBS）

警察巡邏執勤現在有了科技幫手，最新升級的AI巡防系統不僅能辨識失竊車和侵占車，還新增了車牌註銷辨識功能。這套系統在警車擋風玻璃上固定兩個鏡頭，分別朝向前方和側面，能像掃描機一樣自動檢查經過的所有車牌。當系統偵測到正常車牌時會顯示藍色，若發現異常則會跳出紅色方塊並發出警報聲，立即提醒執勤員警。

三峽派出所副所長江政哲表示，系統會自動在螢幕上定格顯示紅色警示並發出警報聲音，提醒駕駛注意，不需要員警一直盯著手機畫面。新北市三峽員警就曾利用此系統在路邊發現一輛違停轎車，經AI巡防系統感應後確認車牌異常。

這套系統從前年7月開始啟用，初期主要鎖定失竊車和被侵占的車輛。去年3月系統更新後，功能進一步擴展，能直接判讀車牌是否被註銷，甚至能辨識AB車或不存在的車牌號碼。值得注意的是，這套系統不僅適用於警用汽車，安裝在警用機車上同樣能有效運作。

新北市警方統計顯示，今年1月到8月期間，透過AI巡防系統已查獲247件車牌逾檢註銷案件，找回100輛失竊汽機車並發還給車主。此外，系統還協助警方查緝偽造文書、毒品和侵占等刑事案件。這個系統會自動掃描車牌，就像多了一雙眼睛，能直接查詢出車牌異常，讓員警可以進一步攔查。這套結合科技的巡邏方式，不僅讓警車增添了一雙銳利的眼睛，也大幅提升了執勤安全和辦案效率。

