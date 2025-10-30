科技執法再升級！警車AI巡防系統 瞬間識別「問題車牌」提升破案率
警方AI巡防系統升級，新增車牌註銷辨識功能，大幅提升執勤效率。這套先進系統透過警車或警用機車上的雙鏡頭，能自動掃描行經車輛的車牌，並立即辨識失竊車、侵占車及註銷車牌等異常狀況，以紅色警示提醒員警攔查。新北市警方統計，今年1月至8月已透過此系統查獲247件車牌逾檢註銷案件，並成功尋回100輛失竊汽機車，讓警方執勤更加安全有效。
警察巡邏執勤現在有了科技幫手，最新升級的AI巡防系統不僅能辨識失竊車和侵占車，還新增了車牌註銷辨識功能。這套系統在警車擋風玻璃上固定兩個鏡頭，分別朝向前方和側面，能像掃描機一樣自動檢查經過的所有車牌。當系統偵測到正常車牌時會顯示藍色，若發現異常則會跳出紅色方塊並發出警報聲，立即提醒執勤員警。
三峽派出所副所長江政哲表示，系統會自動在螢幕上定格顯示紅色警示並發出警報聲音，提醒駕駛注意，不需要員警一直盯著手機畫面。新北市三峽員警就曾利用此系統在路邊發現一輛違停轎車，經AI巡防系統感應後確認車牌異常。
這套系統從前年7月開始啟用，初期主要鎖定失竊車和被侵占的車輛。去年3月系統更新後，功能進一步擴展，能直接判讀車牌是否被註銷，甚至能辨識AB車或不存在的車牌號碼。值得注意的是，這套系統不僅適用於警用汽車，安裝在警用機車上同樣能有效運作。
新北市警方統計顯示，今年1月到8月期間，透過AI巡防系統已查獲247件車牌逾檢註銷案件，找回100輛失竊汽機車並發還給車主。此外，系統還協助警方查緝偽造文書、毒品和侵占等刑事案件。這個系統會自動掃描車牌，就像多了一雙眼睛，能直接查詢出車牌異常，讓員警可以進一步攔查。這套結合科技的巡邏方式，不僅讓警車增添了一雙銳利的眼睛，也大幅提升了執勤安全和辦案效率。
更多 TVBS 報導
AI揪罪犯！新北警查失竊車尋獲通緝犯 住處搜出喪屍毒品
用AI治理城市! 桃竹竹苗攜手打造「矽谷區」
失智亡父把車借給別人「家人頻收罰單」 10年後靠AI尋獲
掛假車牌上路！中壢賓士男被警抓包 還查出詐欺通緝
其他人也在看
男打赤膊清晨揮刀砍樹！圓山飯店人員嚇壞急報警 竟稱「怕刮車」
台北市一名男子清晨5點多在圓山飯店後山，赤膊持刀砍伐樹木，引起飯店人員警覺報警。男子宣稱是擔心茂密樹枝會刮傷車輛，才會砍樹。警方依社會秩序維護法將其送辦，開罰1萬6000元。值得注意的是，該區域平時開放民眾進出，若未經許可任意砍伐公家管理樹木，最高將面臨上萬元罰款！此事件凸顯公共財產保護的重要性。TVBS新聞網 ・ 1 天前
處理家庭糾紛拔槍銬7旬婦 高雄員警挨控態度不佳遭申誡處分
高雄市林園分局員警處理一起家庭糾紛，男子移動轎車時情緒激動，員警拔槍警戒並將男子拉下車，不料，男子70歲的阿嬤上前以身體阻擋，還出手拉扯員警配槍，當場被員警上銬，警方將男子和老婦人依妨害公務罪嫌送辦，中廣新聞網 ・ 6 小時前
恆春國中體育館重建動土 預計2027年完工
（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）屏東縣立恆春國中體育館年久失修，屏東縣政府規劃重建，今天動土典禮，預計2027年3月完工。除可提供師生使用，也將是落山風季節重要室內運動空間。中央社 ・ 6 小時前
衣沾精油難判有無洗淨 洗衣業者：晾乾勿烘
若衣物沾上油漬，專業洗衣店會用熱水搭配藥劑清除，但業者說，精油成分相對複雜，有時用肉眼難以判斷，是否仍有精油殘留，若丟入烘衣機，可能就會有起火危險，另外自助或專業洗衣店的烘衣機 ，屬於溫度較高的瓦斯型 ，精油燃點又比較低，容易造成燃燒現象！TVBS新聞網 ・ 4 分鐘前
家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦
（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄馮姓男子開車前往阮姓妻子娘家處理家庭糾紛，員警到場馮男咆哮拒檢，阮女阿嬤出手拉扯，2人被依妨害公務等罪送辦。另外，過程中員警的應對被認定有改進之處遭處分申誡。中央社 ・ 11 小時前
成功鎮旗魚季臍橙節開跑 東海岸美食邀民眾台東作客
（中央社記者盧太城台東縣30日電）東北季風吹起，正是台東鏢旗魚季節與臍橙成熟時，台東縣政府邀請民眾到東海岸品嘗當季美食，同時將於11月15日舉行旗魚季促銷活動時，安排千人辦桌活動。中央社 ・ 7 小時前
智慧永續城市國際論壇 討論智慧城市交通遠見 (圖)
中央社主辦2025智慧永續城市國際論壇30日登場，其中「打通城市任督二脈 智慧城市的交通遠見」焦點議題，由高雄、新北市政府代表與智能科技業者進行主講。圖為中央社社長胡婉玲（後中）會後與主講人合影。中央社 ・ 6 小時前
惡鄰綁匪藏狗洞1／勒贖電話開價2千萬元 來電12次第一通就露馬腳
1998年7月20日傍晚，新北鶯歌一名就讀幼兒園大班的陳姓男童，放學後沒有回家，家長焦急地詢問老師，老師表示，男童確實有搭上娃娃車，並由隨車老師牽下車，幫忙按了2樓住家的門鈴，1樓大門打開後，老師親眼看著孩子進門才離開。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
快訊/輝達海外總部敲定了！蔣萬安宣布：進駐北士科
輝達（NVIDIA）海外總部選址終於塵埃落定，此前因北士科T17、T18地上權問題，使輝達選址計畫遲遲無法推進，甚至傳出輝達可能另覓新址，引發各界高度關注，台北市長蔣萬安今（29）日在議會正式宣布，輝達海外總部確定落腳北士科。中天新聞網 ・ 1 天前
老Z調查線/前夫吸金30億逃亡 何璦芸靠瑜伽走出陰霾
以「圓夢贏家」為名的吸金詐騙案，主嫌陳靖騰涉嫌假借投資馬來西亞賭場名義，吸金超過30億元，並於被捕後潛逃海外，目前仍被通緝中。中天新聞網 ・ 7 小時前
提款不成 女欲自傷 警依法送偵辦
南投埔里鎮合作金庫(三十)日中午一時許發生一起李姓女民眾欲提款，因其帳戶已銷戶而無法成功提領。因情緒激動，將其隨身斜背包內的菜刀拿在手中欲自傷，合作金庫襄理見狀，立即通報請警方前往處理。隨後將李民帶返派出所調查並通知李民家屬到場協助調查，全案依違反社會秩序維護法相關規定，函送偵辦。警方初步調查，該女性民眾前往合作金庫欲提款新臺幣四千元，因其帳戶已銷戶而無法成功提領。因情緒激動，將其隨身斜背包內的菜刀拿在手中欲自傷，合作金庫襄理見狀，立即通報請警方前往處理。警分局員警獲報後迅速到達現場，與李民進行溝通，待其情緒較為平穩，將菜刀放回斜背包內後，警方隨即管束李民行動，並當場扣得菜刀一把，隨後將李民帶返派出所調查並通知李民家屬到場協助調查，全案依違反社會秩序維護法相關規定，函送偵 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
伸港小姊妹遭撞雙亡！無照翁一審判1年2月 阿公悲喊：孫女的命這麼不值？
彰化縣伸港鄉小姊妹去年2月傍晚行走在人行穿越道上，遭到無照駕駛的74歲蕭姓老翁撞飛，送醫搶救數月雙雙不治，檢方依過失致死罪嫌提起公訴。彰化地院近日作出一審判決，蕭翁依過失致死罪判有期徒刑1年2月，判決結果讓小姊妹的阿公難以接受，強調會再上訴。太報 ・ 6 小時前
愛仁醫院涉管制藥缺失病歷數達170 高市府將送檢調
（中央社記者林巧璉高雄30日電）高市愛仁醫院遭檢舉涉管制藥品使用及管理疑義，市府衛生局表示，經調閱112年1月至今年9月，所有使用管制藥品開刀患者共170本病歷均有缺失，將依法裁處並移送檢調。中央社 ・ 6 小時前
南投婦赴銀行提款未果 激動持刀欲自傷遭送辦
（中央社記者鄭維真南投縣30日電）南投縣埔里鎮一名年約50歲婦人今天下午在銀行疑因無法提款，情緒激動而持刀要自傷，警方獲報前往制止，並通知其家屬協助調查，全案依違反社會秩序維護法送辦。中央社 ・ 6 小時前
踢爆疫情傳出後廚餘養豬場只查2場 議員轟中市環局行政怠惰
台中爆發非洲豬瘟，中央急疫調追源頭，但案例豬場被發現依規需上傳廚餘蒸煮影像上傳，6月、7月上傳數僅個位數，8月甚至完全未傳，台中市議員林祈烽、施志昌今天質疑案例場未依規上傳，環保局查都沒查，連疫情爆發，環境部統計到27日稽查廚餘養豬場資料，台中市僅查2場，市府行政怠惰，管理無能，更擺爛以對。自由時報 ・ 6 小時前
快訊／新莊3車連環撞！恐怖撞擊瞬間曝光
快訊／新莊3車連環撞！恐怖撞擊瞬間曝光EBC東森新聞 ・ 6 小時前
「地表最強颶風」橫掃 重創牙買加及古巴 至少30死
被稱為「今年地表最強的颶風」美莉莎，接連侵襲牙買加跟古巴後，繼續穿越巴哈馬群島。颶風橫掃過後，牙買加跟古巴都出現嚴重災情，目前知道已經造成 至少30人死亡。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
OpenAI：AI影片生成程式Sora登台 支援繁中免費下載
（中央社記者吳家豪台北30日電）OpenAI公司旗下人工智慧（AI）影音創作應用程式Sora今年9月初在美國和加拿大上線，5天內下載量突破100萬次，今天OpenAI宣布在亞洲推出Sora，支援繁體中文，台灣、泰國及越南為首波市場。中央社 ・ 6 小時前
怒領不到錢女子情緒失控持菜刀揮舞 埔里警方即時安撫化解危機
南投縣埔里鎮一家銀行今（30）日下午1點傳出一名婦女持刀，埔里警分局指出，這名女子前往提款，因帳戶已銷戶無法提款，一時情緒激動，從隨身斜背包中取出菜刀欲自傷，所幸銀行人員機警報案，警方即時趕抵現場安撫中廣新聞網 ・ 6 小時前
東京車展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前