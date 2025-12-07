科技執法遏鄰損 李四川要讓工地架螢幕秀震盪值

（中央社記者楊淑閔台北7日電）北市近2年每年鄰損案逾200件，列管百件計。副市長李四川說，法有規定施工須有監測值，達警戒不停工應嚴辦，1年內要修法規仿日科技執法，在工地架螢幕秀即時震盪值。

台灣位處地震帶，都市更新本為提升公民住家安全，鄰損卻頻傳，並不乏釀死、家毀等災難片情節發生。台北市建管處專門委員鄭大川說，統計北市受理鄰損案件申請，113年276件，114年迄今206件；經認定涉及施工損害而需列管，113年138件，114年迄今95件。

中央社記者詢問李四川，同處地震帶的日本，早已不分公共建設或民間建案，工地現場會架設儀器公開顯示即時動態的噪音及震盪監測值，一旦達法定警戒值立刻停工，後者並攸關公安，才能確保人民生命財產安全。

李四川隨即舉例，早在民國95年時，有跟日本營造商合作的潤泰集團，當初負責施作台北市災害應變中心（EOC）大樓，除把監測儀器放在工地裡，顯示即時監測數據的螢幕就放在隔壁里長的家，那時就有這樣做了。

記者問，公共工程監管標準、落實度都較嚴謹，潤泰、大陸工程等亦為指標企業，屢傳嚴重損鄰乃至傷亡多為其他業者，甚至背景惹議。李四川說，不僅如此，像是基泰大直還是上市公司，照樣發生，其實法定監測數據已達警戒值，還不停工，「這種，應該要嚴辦！真的。」

有建商自稱施工期間必須監測工地及周邊受施工影響範圍，所測得有關傾斜率的重要測線、地面沉降的高程監測等數據，為其所有，損鄰發生也拒提供。李四川強調，他一直認為法定的施工監控數據必須連線，讓主管機關可以馬上收到數據，在日本確實已連行人走過去都看得到。

記者提問，已有營建業內專家早就發現有建商是有計畫透過使用違法工法拆屋、挖地基，兩階段擾動地質損鄰，藉此取得他人土地擴大建案；監測值不公開，成其得逞關鍵。李四川重申，像（日本在工地架設螢幕公開秀出動態監測數據）這一塊，他一直認為要做。

李四川可能參選新北市長，他說，北市房子確實比較密集，對比新北市，更要先推，要讓建管處好好研議修北市建築法規，努力在任期內完成。（編輯：張銘坤）1141207