科技大佬跨界當神祕金主 重金邀阮經天、曾敬驊打造台片旗艦

電影《大濛》入圍本屆金馬獎最佳劇情長片、男女主角等 11 項大獎，聲勢正旺之際，幕後強力「金主團隊」今（20 日）正式曝光。「雷霆影視有限合夥」由榮耀基金會董事長 雷輝領軍，攜手王牌監製 李烈、資深製作人 黃江豐，以及牽猴子共同創辦人王師四強組成，以有限合夥方式投資台灣內容，被視為替產業注入久違的強心針。

雷輝曾任宏碁副總經理、明基策略長及總經理，擁有 30 年科技經驗。退休後投入文化推廣，成立榮耀基金會孵化原創音樂劇，如今跨足影視，希望帶來更多元創作能量。李烈則是華語影壇的「超級王牌監製」，從《艋舺》《返校》到《周處除三害》皆操盤成功，新人經她提攜幾乎直接升級為一線；黃江豐以《翻滾吧！阿信》《總舖師》展現硬實力，去年更以《青春18×2》開啟台日合製新局；牽猴子則是國片發行界的「鐵三角」，最懂市場走向。

李烈透露，雷輝投資有「唯一指定要求」——資金必須投向 台灣內容。而《大濛》便是最具代表性的第一步。電影重返民國 40 年代，以小人物在白色恐怖中的選擇與牽掛，呈現台灣獨有的歷史情感史詩。

除了《大濛》，雷霆影視另有兩部重點新作拍攝中。其一是 《阿茲海默警探》，由日本名導 SABU執導、全片在台拍攝，阮經天飾演記憶斷裂的傳奇刑警，在破案與失憶之間掙扎。為角色他拒接所有戲約，並花三個月練柔道、鋼琴、舞蹈，被視為他最突破性的轉型挑戰。

另一部 《樹人》走奇幻愛情風格，由曾敬驊、雷嘉汭主演。為呈現森林孤寂感，曾敬驊提前入住深山，每趟步行四小時、斷網斷電體驗「野外孤獨」。導演陳芯宜曾兩度獲威尼斯沉浸式大獎，本片更請來坎城入圍攝影師納迪姆．卡爾森掌鏡，並赴法後製，以國際規格打造視覺效果。

展望未來，李烈表示，雷霆影視將從開發、製作到行銷「全程陪伴創作者」，打造更多台片「戰艦級」作品，讓台灣內容航向國際。

