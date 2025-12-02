科技大廠無塵室竟有「摸乳巷」！女技術員兩度被襲臀 調出監視器畫面逮個正著

桃園科技大廠傳出女技術員兩度被襲臀，竟是工程師同事背後搞鬼。示意圖

桃園市一家科技公司的郭姓工程師，去年5月被控在廠區無塵室狹窄走道兩度對同一名女技術員襲臀，導致被害人身心受創。雖然郭男在偵審期間始終否認犯行，且襲臀時穿著無塵衣僅見編號，但法官根據監視器畫面及被害人證詞，確認郭男說謊，依性騷擾罪判他有期徒刑3月，得以9萬元易科罰金。可上訴。

女技術員提告指出，去年5月事發當天，郭男分別在上午11時許及傍晚6點多，兩度在無塵室走道以手背觸碰她臀部。上午那次她正在走道上操作機台，突然感覺臀部被觸碰，馬上回頭看是誰，因為他們在無塵室內均穿著無塵服，背後有編號，作業員的號碼牌底色是白色，工程師號碼牌底色是藍色，因此她僅知道對方為工程師及背後號碼，並認為對方應該是不小心碰到，因此不以為意。

女技術員說，沒想到當天傍晚，她在同樓層另一個區域準備交接工作下班，當時走道較為狹窄，她餘光看到有人要經過，就將身體往工作桌貼近，但還是感到臀部被觸碰，回頭看，發現竟然又是早上那位工程師，因為號碼一樣，「都是11416號！」

她氣憤說，當場有看到對方手背翹起來剛準備要放下，且他2次都當作沒事一般，頭也不回的離開，事後詢問同事才知道對方就是郭男。她很生氣，後續也因為這件事情去做2次心理諮商，並向公司提出性騷擾申訴及刑事告訴。

檢警調查及法院審理時郭姓工程師均否認犯行，僅坦承有行經女技術員後方的走道，還辯稱他的手沒有碰到女方臀部，但法院根據監視畫面，查出郭男微側身經過走道時，明明後方距離機台還有幾十公分的距離，他卻將前胸緊貼女技術員背部，且以右手背擦過女方臀部，罪證確鑿。

法官審酌郭男不尊重被害人身體自主權，趁其不及抗拒而觸摸其臀部，且犯後否認犯行態度欠佳，依性騷擾罪判處郭男有期徒刑3月，得易科罰金。仍可上訴。



