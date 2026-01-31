科技大老「兆元宴」傍晚登場 鴻海劉揚偉：我會到

台北市 / 綜合報導

輝達執行長黃仁勳，訪台行程來到第三天，今(31)日的重頭戲之一，就是舉辦兆元宴，傍晚將邀請重要供應鏈夥伴出席餐會，屆時台積電、鴻海、廣達等這些台廠供應鏈，可能都是座上賓之一；而昨(30)日晚黃仁勳，出席輝達尾牙的時候，也脫下招牌皮衣、改換上花襯衫，變身台客，在台上和樂團一起演唱，氣氛相當熱鬧。

樂團茄子蛋「閣愛妳一擺」說：「以後我會當做毋捌你，無咱的過去。」台語歌響徹南港展覽館，自家尾牙登場，輝達執行長黃仁勳，也和員工玩成一團，為了這個大日子，就連服裝也是精挑細選。

輝達執行長黃仁勳說：「這(花襯衫)很有台灣味，對吧。」「皮衣男」特地換上花襯衫，呼應尾牙主題「輝達尚蓋讚」，走AI教父最愛的夜市風，氣氛超歡樂，不過除了黃仁勳本人，另一位身穿花襯衫的女子，也成了場邊焦點。

動作俐落面對大批來賓，也能從從容容不慌不忙控場，這位輝達高層可是大有來頭，他是前台積電大將李文如，現在是輝達台灣，WWFO部門的副總裁，攤開資歷曾經任職於，Google蘋果高通的她，2022年加入台積電，後來升為副總經理，一直到去年七月才離職，是台積電最年輕副總之一，在尾牙當晚備受關注，只不過盛宴落幕後，緊接著還有另一場重頭戲。

國內外最重量級的，科技界巨擘排排坐，「兆元宴」的盛況，週六又要再度重現，黃仁勳這回訪台，當然一如往常，要宴請供應鏈夥伴，除了台積電廣達聯發科可能出席，鴻海也是座上賓之一。

記者VS.鴻海董事長劉揚偉(1.30)說：「(兆元宴也會出席嗎)，誰，(明天的兆元宴)，會會。」科技大老年前大團圓，也成了國內外產業界，近期最受矚目的盛事。

