科技女董座抓包尪「南北通勤」只為幽會小三！她獨扛公司…見訊息心碎

記者陳弘逸／台中報導

台中一對夫妻共同經營科技公司，因丈夫到就讀碩士，由妻子擔任負責人，未料卻發現丈夫在外偷情長達８年，女方憤而提告小三獲賠40萬元精神慰撫金。（示意圖／PIXABAY）

台中人妻小花（化名）跟丈夫大壯（化名）在新北共同經營科技公司，後由女方任負責人，年收約200萬元，且婚後育有2子；因男方到中部上班就讀研究所，每週在外留宿3天，未料，某天卻被妻子發現，他在外跟小三阿萱（化名）偷情時間長達8年，憤而提告求償；但阿萱則反駁，是困在長期權力支配關係，非情侶交往，但說詞未被法官採信，因此判她應賠償40萬元精神慰撫金，可上訴。

判決指出，女子小花（化名）2003年2月27日跟男子大壯（化名）結婚，婚後育有2子，還在新北市共同經營小型電子零組件貿易公司，2015年9月2019年3月；丈夫隻身到中部科學園區上班，留妻子在北部繼續經營公司，時隔3年後，又去台中某科大念研究所，且每周需在台中至少留宿3天。

直到2023年，小花發現，丈夫在台中工作期間，竟跟阿萱（化名）偷情，交往時間還長達8年，還傳訊息質問大壯，「我發現你的小三了」、「8年」；當時男方回應，「對不起！我不知道要怎麼解釋」還坦承雙方在台中同居、發生性行為、互訴思念之情、一起出國。

此案曝光後，阿萱還反告大壯違反意願發生性行為，此案，檢方偵辦後，認定無此行為，因此獲不起訴處分；小花則對她提民事求償100萬元。

阿萱則主張，是大壯提出工作邀約，才擔任助理，並配合工作指示，且是男方單方面求愛，否認侵害配偶權，也渴望脫離這段關係，但被對方長期權力支配，並非一般情侶交往關係，以此抗辯請求免賠。

綜合相關證據，法官認為，阿萱明知大壯已婚，還發展婚外情長達8年，有約會、同住一室、發生性行為顯然逾越一般男女正常社交活動，已達嚴重破壞婚姻圓滿安全。

法院審酌，人妻小花大學畢業，擔任科技公司負責人，年收入約200萬元；小三阿萱則是大學畢業，待業中、無收入，名下房貸約1000萬元，另有債務約750萬元，審理後，判阿萱應賠償小花40萬元精神慰撫金，可上訴。

