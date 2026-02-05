科技守護春節車流 彰化警交控中心全力疏導保暢通

彰化警交控中心科技護馬年，春節路暢不塞車。圖／彰化縣政府提供





春節連續假期將至，因應返鄉與出遊人潮、車潮可能帶來的交通負荷，彰化縣警察局超前部署各項交通疏導與管制措施，於重要路段、風景遊憩區、傳統市場及年貨大街加派警力，加強交通指揮與疏導，確保民眾春節期間行車安全順暢。

115年春節連假自2月14日至2月22日共9天，警方以「交通順暢」為主軸，全面維護連假期間道路安全與通行效率。針對國道及快速道路重要匝道實施分時段管制，其中國道1號埔鹽系統交流道配合交通調節，將於2月17日至19日（初一至初三）每日5時至12時封閉南下匝道，並於2月19日至21日（初三至初五）12時至24時封閉北上匝道，警方已規劃替代道路，提醒用路人提前改道行駛。

此外，國道1號彰化與員林交流道配合匝道儀控，匯入國道路口綠燈秒數縮短，可能增加等候時間，警方建議駕駛可改由台76線、台61線西濱快速道路或轉行國道3號分散車流。另2月19日、20日（初三、初四）每日13時至18時，高速公路局將於多處交流道實施北上匝道高乘載管制，限乘3人以上車輛通行，請民眾特別留意。

縣內易壅塞路段包括台76線員林及林厝交流道周邊、台19線等路段，警方已規劃警力強化交通疏導，並呼籲駕駛配合員警指揮行車。民眾亦可透過「彰化縣即時路況資訊服務網」掌握最新路況，提前規劃行車路線。

熱門景點方面，鹿港古蹟區春節期間將實施車輛管制，鎮內規劃13處停車場共1,761席車位，並透過停車導引系統即時提供資訊；「花在彰化」溪州公園及「彰化月影燈季」八卦山大佛風景區亦已完成停車與交通規劃，警方建議民眾多利用外圍停車場及公共自行車轉乘前往，減少壅塞。

彰化縣警察局交控中心於連假期間將運用全縣12,709組路口監視器，結合Google即時車流資訊，全天候監看主要幹道與重要路口，一旦發現壅塞即機動派遣警力疏導，提升整體交通應變效率。

警方表示，各項交通管制與改道資訊已同步公布於警察局及各分局網站與社群平台，民眾亦可下載「彰警Online」APP查詢即時路況與交通訊息。透過科技監控與警力部署雙軌並行，警察局將全力打造「出門順心、一路安心」的優質春節交通環境。

