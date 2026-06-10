科技守護母嬰健康 成醫打造孕產兒連續照護新典範

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

成醫婦產科、新生兒科、護理部、孕產婦個案管理師及母乳種子講師等跨專業團隊合作，提供孕產婦與家庭個別化支持。(成醫提供)

記者王勗／台南報導

面對少子化、高危險妊娠照護需求增加以及臨床人力緊繃等衝擊，成醫貫徹「母嬰親善」核心結合科技創新、實證照護與家庭支持，建立起從孕期、產中到產後的連續性母嬰照護新模式。成大醫院深耕母乳哺育逾廿年，持續通過母嬰親善醫療院所認證，更於去年及今年榮獲國健署殊榮，展現卓越的專業成果。

成醫自民國九十四年成立「母嬰親善推動委員會」以來，持續深耕母乳哺育，貫徹對母嬰健康的長期承諾。成醫秉持「科技結合人本、創新促進實踐」策略，透過婦產科、新生兒科、護理部、孕產婦個案管理師及母乳種子講師等跨專業團隊合作，提供孕產婦與家庭個別化支持。一一三、一一四年參與國健署「母嬰親善醫療院所成果績優選拔活動」榮獲特優及創意獎。

廣告 廣告

成醫孕產婦個管師曾幸儀表示，在科技輔助下成醫也開展四大創新照護亮點，臨床上導入「Kebbi互動機器人」進行母乳衛教，透過活潑的語音與圖像化內容提升產婦學習興趣，並有效減少護理師約五成衛教時間 ，讓醫護人員能更專注於產婦的情緒支持與實際哺乳協助。另團隊也運用POFRAS評估與PIOMI口腔運動方案，建立標準化的早產兒餵食照護模式，成功協助早產兒平均提前約七日達成經口餵食，每年為醫療資源節省逾二八０萬元。

此外，成大醫院將照護延伸至社區，與衛生局及學術單位合作辦理支持團體課程，同時透過跨區合作與到府收送，提供安全乳源，且每年減少約三萬個塑膠集乳袋，兼顧母乳共享與環境永續。曾幸儀強調，母乳哺育涉、產後恢復與育兒信心，並非純粹的技術問題，成醫結合科技輔助、專業引導、家庭參與，透過流程優化與溫暖陪伴，盼讓每一位母親都能在育兒初期被理解與支持，為少子化時代的母嬰健康與家庭幸福注入更多力量。