科技守護生命、愛心溫暖社會 華生株式會社舉辦冬至膳食公益園遊會

記者游宜橙/台南報導

秉持「科技守護生命，愛心溫暖社會」的企業使命，華生株式會社與仙聖之星友善莊園，今（21）日於桃園龍潭共同舉辦「冬至膳食公益園遊會」，透過37個單位的聯合實際行動關懷弱勢族群，將科技企業的溫度落實於社會基層，為寒冬注入一股溫暖力量。



華生株式會社指出，企業的價值不僅體現在研發成果與技術突破，更體現在對社會的責任與對生命的尊重。公益並非一時之舉，而是一項需要長期投入、持續實踐的志業。此次公益活動，號召全台華生志工夥伴一起為公益發聲、這些正是源自對生命的共情與關懷，希望透過行動傳遞「每一個生命都值得被守護」的信念。

廣告 廣告



華生株式會社為一家專注高端醫療研發的企業，主要研發領域涵蓋幹細胞提取技術、AI＋醫療應用（如遠距醫療、醫療資料分析系統）、醫療器材及創新藥物，並以技術輸出與專利授權為主要營運模式，服務對象遍及醫院、診所、藥廠、醫療與健康管理相關產業。除擁有自有實驗室外，華生亦積極與全球多所知名醫學院與研究機構合作，致力推動醫療科技發展。



在全球布局上，華生以日本東京為起點，放眼亞洲、邁向國際。台灣擁有成熟且完整的醫療體系，被視為華生拓展海外市場的首要據點。華生表示，在正式落地之前，選擇以「公益先行」的方式，讓社會大眾先認識企業的理念與格局，建立信任與情感連結。

活動透過膳食分享、公益互動與關懷行動，讓弱勢家庭、獨居長者感受到實質支持與社會溫暖。華生亦呼籲更多企業與民眾共同投入公益行列，關注健康平權與生命價值，讓善意在社會中持續擴散。

未來，華生株式會社將持續以科技為後盾、以愛心為方向，在創新與公益並行的道路上不忘初心，讓科技成為守護生命的力量，讓愛心成為社會最溫暖的光。

