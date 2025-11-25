科技守護自然 晶睿攜手中興大學USR復育種瓜溪生態

晶睿通訊。資料照



安防大廠晶睿通訊以行動實踐企業社會責任。今年「安全地圖」企業永續活動邁入第五年，團隊首次遠離城市社區，前進自然，到南投縣國姓鄉種瓜溪，攜手中興大學社會責任（ USR）「環境韌性與永續」團隊，還有以AI大數據推動精準農業的合作夥伴DATAYOO悠由數據，展開「復育種瓜溪 生態安全地圖」任務。

晶睿通訊導入安防解決方案監測生態，成功捕捉到保育類動物食蟹獴覓食的珍貴影像；同時，號召員工移除外來入侵種、復育原生植物，並開挖生態池，持續將永續行動理念融入安防本業，從守護人類安全推展至守護棲地與生物多樣性。

2004年受颱風侵襲後，種瓜溪為防洪而築高牆、設固床工，但也形成阻隔和破壞生態系。多年來，護牆出現裂隙、基腳淘空和固床工鋼筋外露，反成安全隱憂。

2018年，中興大學生命科學系許秋容與Peter Chesson 教授入住溪畔後，倡議用減法思維，以拆牆「還地於溪」方式兼顧防洪與保育，最終2023年促成台灣首宗由居民發起的溪流復育工程。目前由中興大學許教授等人所組成的USR團隊持續進行生態監測研究與棲地維護，晶睿通訊則透過「安全地圖」活動，投入技術與人力，共同守護這條重生的溪流。

晶睿通訊總經理廖禎祺表示，這次『安全地圖』活動，晶睿通訊攜手中興大學USR團隊，將關懷、守護社會安全的初心，轉化為對溪流生態系與野生動植物保育的投入，讓科技成為人與自然共好的基礎設施。

在中興大學USR團隊的指導下，晶睿通訊員工觀察水生昆蟲、原生植物與溪流變化，理解溪流復育拆除水泥護岸前、後對生物的影響。為加速當地生態復育，更分組打造生態池，並用竹筒為艾氏樹蛙建新家；同時整地清除外來入侵種植物含羞草、香澤蘭和象草等，復育葦草蘭、野牡丹、金銀花、紫珠、臺灣山桂花和月橘等台灣原生植物，以穩定水土和復育濱溪植被。

晶睿通訊發言人暨企業品牌永續室處長謝邦彥表示，『安全地圖』活動從鄰里社區、教養院、學校、歷史聚落，到種瓜溪，累積上百人次的公司員工一起健檢各場域、提出安全解決方案。透過這些實踐，將「安全」的定義從單純守護人，延伸至守護動植物與棲地，看見了安全的多元面向。

今年，晶睿通訊更借助DATAYOO悠由數據的專業，透過其FarmiSpace PRO監測服務，使用AI作物監測系統，透過衛星光譜資料運算出的各項作物指數進行分析，提供中興大學USR團隊進行種瓜溪生態研究的數據基礎、以科學化方式掌握自然復育方向，讓科技成為助力。

許秋容教授表示，企業主動提案，並願意帶著公司同事親身參與，是實踐復育行動最具力量的表現。透過晶睿通訊的安防專業與志工投入，以及AI解決方案帶來長期生態監測，讓我們加速復原種瓜溪的生態系，讓更多人看見人與自然的共好。」此次棲地復育行動已有初步成效，晶睿通訊員工打造的生態池，很快地吸引澤蛙、蜻蜓、划蝽和龍蝨等生物入住。

