科技富豪買修道院幹嘛？交易金額竟刷新此地住宅交易金額紀錄

美國數據分析軟體公司帕蘭泰爾（Palantir Technologies）執行長艾利克斯．卡普（Alex Karp）近日以約1.2億美元的價格，買下位於美國科羅拉多州的一處歷史性修道院，成為當地房地產市場矚目的指標性交易。該物業原為「聖本篤修道院」，曾長期作為嚴規熙篤會修士的隱修之所，也被視為落磯山區少數仍保留完整修道院建築群的大型牧場之一。



這座牧場坐落於科羅拉多州雪堆山一帶，距離滑雪勝地阿斯本（Aspen）約30分鐘車程。整體土地面積約3,700英畝，涵蓋修道院主體建築、附屬設施以及廣闊的天然草原。根據負責銷售的房仲公司Mirr Ranch Group創辦人肯．米爾（Ken Mirr）向《華爾街日報》（The Wall Street Journal）透露，該物業於去年正式上市時，原本開價高達1.5億美元。

刷新皮特金郡住宅交易金額紀錄



米爾指出，最終成交價格雖低於開價，但仍刷新了科羅拉多州皮特金郡（Pitkin County）歷來最高住宅交易金額紀錄。交易內容不僅包括修道院建築本身，還涵蓋整片牧場土地與相關權利，規模在當地極為罕見。

根據《華爾街日報》的報導，這處修道院過去約70年間一直由嚴規熙篤會修士持有與管理，鼎盛時期曾有多名修士在此長期居住與修行。近年來，隨著修士人數逐漸減少，目前僅剩少數成員仍留在此地。肯．米爾並未對外公開買家身分，但他向媒體表示，新買家並無意將該物業作為私人住宅使用，未來用途仍有待進一步觀察。

儘管這筆交易金額驚人，但相較於卡普的整體財富規模，仍屬相對有限。卡普名列Bloomberg Billionaires Index，為全球最富有的企業高層之一。依該指數統計，截至2025年底，卡普在全球富豪榜中排名約第146名，個人淨資產略高於170億美元。

帕蘭泰爾一年以來股價漲幅超過135%



卡普於2003年共同創立帕蘭泰爾，總部設於丹佛，主要提供結合人工智慧與大數據分析的企業軟體，服務對象涵蓋大型企業、政府部門與軍事機構。該公司於2020年上市後，股價表現持續受到市場關注，根據公開資訊，一年以來股價漲幅已超過135%。

從財務結構來看，卡普的主要財富來源仍是其在帕蘭泰爾的持股。依據公司2025年委託書以及向U.S. Securities and Exchange Commission提交的申報資料顯示，他持有帕蘭泰爾約2.5%的流通股份，分布於多個不同的股票類別。隨著公司市值水漲船高，其個人資產規模也持續擴大。



