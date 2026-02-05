科技寡頭批西班牙擬禁青少年用社媒 總理反擊如犬吠

（中央社記者胡家綺馬德里5日專電）西班牙擬禁止16歲以下青少年使用社群媒體，西班牙總理桑傑士宣布相關措施後，遭科技大亨馬斯克與Telegram創辦人度洛夫抨擊。總理昨天引用西文名言「犬吠之聲，前行之證」，將犬改為「科技寡頭」，暗喻他們的批評如犬吠。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，科技大亨、社群平台X所有人馬斯克（Elon Musk）先前在X上發文，批評西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）日前宣布擬禁止西班牙16歲以下青少年及兒童使用社群媒體的計劃。

廣告 廣告

馬斯克在推文中怒斥桑傑士「卑劣」，封他為「暴君」、「西班牙人民的叛徒」及「法西斯極權主義者」。

社群媒體Telegram創辦人度洛夫（Pavel Durov）4日也加入戰局，在Telegram上發文，聲稱桑傑士打算實施的監管政策會威脅人們在網路上的自由。

度洛夫警告，西班牙政府這項決定可能會讓西班牙以保護為藉口，走上監控和審查之路，變成一個「監控國家」。

桑傑士也不甘示弱，昨天在X上發文反擊，引用相傳出自西班牙文學名著唐吉軻德（註：實際出處仍有爭議），唐吉軻德對僕人桑丘（Sancho）說的名言「任憑犬兒吠叫吧，桑丘，這證明我們正在前行的路上」，但他將「犬兒」（los perros）改成「科技寡頭」（tecno-oligarcas），並標示斜體以示強調。

他寫道，「任憑科技寡頭們叫囂吧，桑丘，這證明了我們正在前行的路上」（Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos.），以諷刺2位科技富豪的批評就像犬吠。

這句西班牙名言常用來比喻，當人做正事時，不必理會批評和嘲諷，那些雜音正是走在正確道路上的證明。

在此之前，桑傑士與馬斯克已在X平台上，針對西班牙移民合法化的新政展開論戰。

桑傑士政府在1月27日宣布，為填補西班牙勞動缺口，今年將推動大規模移民「特別合法化」政策，預計惠及50萬名非法移民，申請過可獲得1年居留權與工作權，合法進入勞動市場與社會保險體系。

新法案除了在西班牙國內遭受右翼與極右翼等反對派強烈抨擊外，馬斯克1月29日也在X轉發一則「西班牙剛將50萬非法外星人合法化以打擊極右派」的推文，並寫下「哇」（Wow）表示震撼。

對此，桑傑士當晚在X以英文推文回應道，「火星可以等，人道不能等」（Mars can wait. Humanity can’t.），引起西班牙媒體大幅關注並報導這場社群平台上的唇槍舌劍。

桑傑士對社群媒體採取的強硬立場與相關措施，部分遭到歐盟駁回，尤其是立法追究社群媒體負責人對平台出現仇恨言論的責任，歐盟表示，歐盟法律應著重在平台本身，而非個人。

不過，桑傑士態度堅決，他今天在西班牙工業部舉辦的會議上表示，「民主的聲音不會被演算法的科技寡頭壓制」。（編輯：謝怡璇）1150205