科技島磁吸跨國資本 香港大亨傳重金布局信義計劃區

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圖：坐擁天⺟⽣活圈優勢的「華固天鑄」，為北市知名頂級住宅代表作。(圖/業者提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

在全球地緣政治重組與⼈⼯智慧（AI）浪潮帶動下，台灣科技島戰略地位躍升國際焦點，不僅吸引跨國巨頭進駐，更磁吸頂級資本⽬光。近⼀年以來台北頂級豪宅市場在政策管控下逆勢出現多筆交易，除了指標案「元利信義聯勤」傳出2筆總價逾4億元的無貸款現⾦交易，信義區超豪宅「陶朱隱園」也迎來總價逾11億、每坪單價飆破360 萬元的境外背景⾃然⼈買家，屢創天價的市場表現，成為國際頂尖客層對台灣價值投下信任票的關鍵指標。

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據知情⼈⼠透露，在這波富豪資⾦回流潮中，最受矚⽬的便是具備深厚家族資本實⼒的香港鄧姓新世代富豪（Mr.Tang），近期正與夫⼈積極評估，並傳出將重⾦布局台北信義計劃區指標頂級住宅。

圖：全球資⾦尋求避險與保值，台北頂級豪宅市場受矚⽬。(圖/業者提供)

熟悉外資圈的內⾏⼈⼠指出，這位鄧姓富豪擁有雄厚的財⼒底蘊，個⼈的資產配置與投資眼光更極具主⾒且精準，深諳「強者恆強」的房地產定律，早在數年前便看準天⺟的地段價值，⼤⼿筆入主指標豪宅「華固天鑄」，並成為該案最多⼾別的屋主，這番洗鍊的投資⼼法，不僅讓他成為國內代銷龍頭的重量級貴賓，更印證了外資富豪對稀缺性指標豪宅之情有獨鍾。

鄧姓富豪認為，過往外界僅將台北信義計劃區視為台灣本⼟的商業核⼼，但在全球科技供應鏈重組後，信義計劃區內匯聚⼤量國際科技巨頭研發中⼼與創投資本，早已躍升為亞洲科技資本的重要據點，他向友⼈透露，相較於香港或新加坡動輒每坪數百 萬、近千萬台幣的昂貴房價，台北市最具地標價值的豪宅資產，價值明顯被嚴重低 估。

圖：「皇翔御琚」首季銷況熱絡，稀有席次迅速遞減中。(圖/業者提供)

事實上，近期「陶朱隱園」破冰成交的定錨效應，在海外華⼈富豪圈引發⾼度關注。有不少與鄧先⽣具備相同背景的外資富豪，在⾦融市場收割豐厚成果後，紛紛將資⾦轉向頂級不動產尋求資產停泊，據悉，此次鎖定信義計劃區，更是直指全台最具指標的超級豪宅，包括旋轉地標「陶朱隱園」以及「皇翔御琚」等珍稀⼤案，看準的正是其無法複製的資產保值與科技溢價紅利。

除了資⾦布局，內⾏⼈⼠透露，部分⾼資產族近年也將居住品質、醫療資源及⼦女教育納入海外置產評估因素。台灣因具備華語環境、⽣活便利、醫療⽔準成熟等條件，加上與香港往返時間短，成為不少港資關注的置產地點之⼀，此外，健康管理與優質的居住環境是⾦錢難買的奢侈品，台灣在物價、房價相對合理的前提下，卻能提供媲美歐美的優質⽣活與醫療後盾，這點也成為鄧⽒夫妻選擇台北置產的關鍵因素。

近期全球股市⼤漲，催⽣出新⼀波錢滾錢的財富效應，新聯陽實業邱俊陽副總經理表⽰，「元利信義聯勤」、「皇翔御琚」今年第⼀季銷售表現亮眼，在國際通膨⾼漲、全球景氣紛亂的時代，為免受利率波動⼲擾，⾼資產族傾向以「全現⾦、免貸款」布局房市，將⼤筆資⾦投入兼具地標稀缺性的頂級豪宅，不僅擁有最⾼效率的資產配 置，更是現今海外資⾦最佳的避風港。