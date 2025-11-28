科技巧思營造主場亮點 臺中連莊直落三豪取16連勝

記者張翔程／綜合報導

臺中連莊今（29）日在主場國立臺灣體育運動大學展開TPVL第16場例行賽，以「科技．未來感」為主題打造主場氛圍，羽球好手葉宏蔚親臨現場觀賽，並替連莊開球助陣，最終連莊以直落三橫掃對手臺北伊斯特，豪取開季16 連勝。

面對主力逐漸回歸的臺北伊斯特，連莊派出隊長張昀亮領軍，搭配雙外援主攻施琅與漢佳、舉球薩蘭迪、副攻吳宗軒，以及快攻汪秉勳與施宗諭，開局連莊掌握對手接發不穩的機會，在攻擊與攔網端展現壓制力，以25比17、25比21連拿2局。

連莊第3局火力依舊，施琅多次重砲進攻令對手難以招架，比分一路保持領先，賽末點由吳宗軒發出「再見ACE」，臺中連莊以25比19收下勝利，吳宗軒與施琅雙雙拿下全隊最高15分，漢佳制是貢獻11分。

臺中連莊以「科技．未來感」為主題打造主場氛圍。（臺中連莊球團提供）

吳宗軒拿下全隊最高15分。（臺中連莊球團提供）

外援主攻施琅攻下全隊最高15分。（臺中連莊球團提供）