科技巨擘美沙投資論壇同台 馬斯克預言未來金錢意義不大 黃仁勳反駁AI泡沫化

美國電動汽車巨頭特斯拉執行長馬斯克與AI晶片巨頭輝達執行長黃仁勳罕見同台對談，在美沙投資論壇上暢談人工智慧（AI）、人形機器人、想像未來社會等主題。

馬斯克11月19日在美沙投資論壇上一開場就切入未來社會的願景：如果AI和機器人發展到科幻小說的境界，人類還需要工作？金錢還有意義？

馬斯克介紹大家看班克斯的科幻小說

也是xSpace與xAI執行長讀的馬斯克推測，如果當前的人工智慧（AI）和機器人技術創新繼續發展，未來貨幣將變得無關緊要，工作也會是「可選項」，更像是一種愛好。

馬斯克推薦大家去讀英國作家伊恩．班克斯寫的文明系列科幻小說。班克斯描繪一個可能實現的積極的AI未來。「在那個世界裡，貨幣不復存在。我自己的猜測是，假設AI和機器人繼續提升，金錢在未來某個時點上將無關緊要。」他指出。

坐在他身旁的黃仁勳停頓一下，開玩笑接話：「等到金錢真沒用的時候，記得提前通知我！」台下觀眾爆發一陣笑聲，台上兩人拿起水瓶乾杯。

「如果你放眼未來足夠長的時間，假設AI和機器人技術持續進步（這似乎很有可能），那麼在未來的某個時刻，資金將不再具有意義。」馬斯克說。

馬斯克與黃仁勳對工作機會看法迥異

他補充說，電力和品質等資源仍將受到限制。「基本的物理要素仍將構成限制，但我認為在某種程度上，貨幣將變得無關緊要，」馬斯克說。

話題談到未來工作機會是否消失？馬斯克放眼長期，認為未來工作可能變成一種選項，就像打球、打電動遊戲，想做可以去做，不做也可以。

黃仁勳的觀點比較務實，專注短期效能，他認為AI讓複雜的工作更簡單、更有效率，進而提高更多人的生產力，即使讓大家變得更忙碌，但也有多餘時間，可以去想更多點子，做創新的工作。

他舉例來說，以前很多人預測AI會讓放射科醫生失業，但現在真實情況剛好相反，因為AI把圖像分析這部分做得更快、更精準，醫生的任務不再是看圖像，而是診斷疾病。現在醫院反而聘僱更多放射科醫生，來處理更多病例。

接著說到人形機器人，馬斯克認為AI和人形機器人會消除貧困，它們是讓「人人富裕」的唯一方法。馬斯克10月受訪時曾說，當AI與機器人讓所有的工作與金錢不再必要後，政府應該提供全民普遍收入，而且不只是「基本」收入，而是「高額」的全民收入。

黃仁勳以3重點駁斥AI泡沫化的說法

由於近期股市震盪，黃仁勳被問及「AI是否正走向泡沫」，他笑著回答「這就是最後一個關於AI的問題？」一旁的馬斯克也笑了。

黃仁勳接著提出3個重點，明確反駁AI泡沫化的說法，他強調全球正在經歷一場由底層計算架構驅動的歷史性轉折，AI需求並非空轉，而是深具結構性基礎。

他說AI成長已不可逆。第一個原因是，CPU處理器無法滿足全球對算力的需求，CPU在全球前500大超級電腦中的佔比，從90%掉到今年的不到 15%，GPU處理器占比從6年前的10％躍升至90%。

再者，人類長期忽視資料處理的重要性，，現在才開始搞懂，每年光是處理原始資料，就要花掉全球數千億美元的運算成本。最後黃仁勳總結這些驚人的成本和底層的技術升級，都證明所有用於 AI 革命的投資都有著堅實的經濟合理性。

根據美沙論壇官網介紹，這次論壇的主旨在「匯聚塑造全球投資未來的遠見卓識者、領導者和變革者」。

沙烏地計畫在美國投資1兆美元

馬斯克、黃仁勳與沙烏地阿拉伯通訊部長一同出席華盛頓甘迺迪中心舉行的美沙論壇，討論SpaceX的可重複使用火箭、人形機器人和人工智慧工廠等議題。

美國總統川普也在論壇上發表講話，並與沙烏地阿拉伯王儲兼首相薩勒曼一同亮相。沙烏地阿拉伯已經是美國最大的武器買家，現在川普還想增加F-35戰鬥機的採購。

川普總統周二在白宮接待沙烏地王儲薩勒曼，薩勒曼當場宣布計畫投資美國1兆美元，讓接見王儲的美國總統川普相當高興！馬斯克和黃仁勳也回報沙烏地，宣布在中東地區建造全球最大數據中心的計劃。

輝達、馬斯克創立的 xAI 19 日共同宣布，沙烏地阿拉伯正在興建的一座大型資料中心，將由輝達晶片提供動力，而馬斯克的AI新創公司xAI將成為首位客戶。這座園區規劃部署約60萬顆輝達顯卡GPU，並由沙烏地主權基金旗下的Humain負責建置。

