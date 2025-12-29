科技巨星殞落！扭轉IBM業績首席執行官格斯特納逝世 享壽83歲

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

科技界的重大損失！IBM（國際商業機器公司）前首席執行官兼董事長路易斯格斯特納（Louis Gerstner），經該公司證實，已於上週六（27日）去世，享年83歲，但死因並未多做說明。

IBM（國際商業機器公司）前首席執行官兼董事長路易斯格斯特納（Louis Gerstner），經該公司證實，已於上週六（27日）去世，享年83歲。（圖／美聯社）

根據路透社報導，格斯特納自1993年至2002年擔任IBM首席執行官，成為營運該公司藍色巨人的第一位外部人士。他在當時面臨微軟和Sun Microsystems等競爭對手，卻將公司引導至商業服務領域，從根本改變了IBM的文化，格斯特納策略性的整合處理器、軟體等核心產品；因此，不僅成功削減公司成本、出售資產和回購股票，也阻擋了對手公司的猛烈攻勢，扭虧為盈。

直到格斯特納辭職前，該公司股票上漲9倍，股價從每股13美元狂漲至80美元；市值增長至1680億美元，令當時無數投資人驚嘆。



