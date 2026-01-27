科技巨頭拉動美股上揚 標普收盤創新高、台積電ADR勁揚

美國紐約證交所，攝於2026年1月26日。路透社



在科技股漲勢提振下，美國標普500指數與納斯達克指數週二（1/27）收盤雙雙上揚，前者更創下新高紀錄。市場迎接超級財報週到來之際，同時也關注美國聯準會（Fed）週三（1/28）即將公布的今年首次利率決策。

標普500指數上漲28.37點或0.41%，收6978.60點。

道瓊工業指數下跌408.99點或0.83%，收49003.41點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲215.74點或0.91%，收23817.10點。

費城半導體指數上漲190.14點或2.40%，收8117.18點。

本週將有超過90間標普500成分股企業公布財報，即將於週四（1/29）揭曉業績的蘋果公司股價上漲逾1%，微軟漲幅則超過2%。台積電ADR上漲5.56美元，或1.67％，收在338.27美元。

