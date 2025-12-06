科技巨頭搶進晶片市場大餅

▲科技巨頭紛紛加入AI晶片戰場，朝向「多平台共存」發展。（示意圖／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 行政院主計總處公布今年GDP增長率預測將上修到7.37%，也超過日、美、中、歐盟等強勢經濟體，寫下台灣近15年新高。國泰投信觀察，外資已連續3日買超，合計買超新台幣401億元，顯見對台股仍深具投資信心，2026年AI科技題材持續為台股增添柴火，後市行情可期。

國泰台灣科技龍頭基金經理人蘇鼎宇表示，全球AI算力供不應求，過去由輝達佔據龍頭地位，以通用的GPU與CUDA生態系統佔據超過8成的市占率，壟斷AI訓練市場，是所有AI玩家唯一的「軍火商」。

廣告 廣告

蘇鼎宇指出，近期Google憑藉生成式AI Gemini 3.0在消費者間掀起熱烈討論，其專用的ASIC晶片TPU在「AI推論」的效率上展現巨大的優勢；美光(Micron)也宣布，將退出消費型記憶體市場，轉為聚焦經營高效AI晶片及數據中心需求。科技巨頭紛紛加入AI晶片戰場，挑戰輝達長期主導地位。

未來AI將朝向「多平台共存」發展，以台積電為首的諸多台系供應廠將持續在AI革命中扮演關鍵角色，地位難以輕易撼動。

蘇鼎宇補充，無論AI如何打得火熱，最終訂單很高機率還是會回到台灣，台積電是目前唯一的先進製程與CoWos供應商，鴻海、廣達等AI伺服器代工廠則具備整合複雜機櫃的能力，再運用台達電高頻電源技術解決伺服器高功耗問題，台廠擁有高良率與技術的高獨佔性，奠定台灣成為全球AI發展不可或缺的核心。

蘇鼎宇說，台股在AI產業中持續受惠，未來也將不只是台積電「一積獨秀」的格局，其他AI類股也深具投資潛力，包括參與Google TPU v8/v9設計的IC設計龍頭聯發科，開創旗下除現有手機晶片市場的第二條高利成長曲線，轉型切入資料中心，預估將貢獻聯發科2027年營收約70億美元。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

規模近兆國民ETF 0050換股「四進四出」！刪這4檔、列入南亞科

元富證券攜「巨人傑」推2026講座 粉絲瘋搶！3100張票1小時完售

美光退出消費記憶體市場台廠迎利多？專家：短期有但股價利多出盡