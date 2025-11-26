科技巨頭爆大規模裁員！加速導入AI營運 6000人恐丟飯碗

國際中心／陳慈鈴報導

科技巨頭惠普宣布，2028財年前將裁員4000至6000人。（示意圖／資料照）

科技巨頭惠普（HPQ-US）宣布，將在2028財年前全球裁減4000到6000名員工，作為公司精簡營運的一部分，同時加速採用人工智慧，以縮短產品開發時程、提升顧客滿意度並強化整體生產力。消息公布後，惠普盤後股價下跌5.5%。

根據《路透社》報導，惠普執行長羅瑞斯（Enrique Lores）在媒體電話會議上表示，這波裁員將影響產品研發、內部營運及客服團隊，公司預估該計畫將在未來三年節省10億美元成本。今年2月也曾依先前的重整計畫，再裁掉1000至 2000名員工。

外界對AI個人電腦的需求持續攀升，第四季已占惠普出貨量逾30%。然而，摩根士丹利分析師警告，受資料中心需求暴增帶動，記憶體晶片（DRAM、NAND）價格持續飆升，恐推高惠普、戴爾、宏碁等消費電子業者的成本，進一步壓縮利潤。

羅瑞斯指出，惠普預估會在 2026 會計年度下半年感受到價格衝擊，但目前上半年庫存仍足夠。他強調公司已採取積極措施，包含尋找較低成本供應商、降低記憶體規格、調整售價等因應方案。

惠普預估，2026年調整後每股盈餘為2.90至3.20美元，低於分析師平均預估的3.33美元。至於2026會計年度首季，惠普預測每股盈餘將落在0.73至0.81美元，區間中值亦略低於市場預期的0.79美元。

