科技巨頭爆大規模裁員！加速導入AI營運 6000人恐丟飯碗
國際中心／陳慈鈴報導
科技巨頭惠普（HPQ-US）宣布，將在2028財年前全球裁減4000到6000名員工，作為公司精簡營運的一部分，同時加速採用人工智慧，以縮短產品開發時程、提升顧客滿意度並強化整體生產力。消息公布後，惠普盤後股價下跌5.5%。
根據《路透社》報導，惠普執行長羅瑞斯（Enrique Lores）在媒體電話會議上表示，這波裁員將影響產品研發、內部營運及客服團隊，公司預估該計畫將在未來三年節省10億美元成本。今年2月也曾依先前的重整計畫，再裁掉1000至 2000名員工。
外界對AI個人電腦的需求持續攀升，第四季已占惠普出貨量逾30%。然而，摩根士丹利分析師警告，受資料中心需求暴增帶動，記憶體晶片（DRAM、NAND）價格持續飆升，恐推高惠普、戴爾、宏碁等消費電子業者的成本，進一步壓縮利潤。
羅瑞斯指出，惠普預估會在 2026 會計年度下半年感受到價格衝擊，但目前上半年庫存仍足夠。他強調公司已採取積極措施，包含尋找較低成本供應商、降低記憶體規格、調整售價等因應方案。
惠普預估，2026年調整後每股盈餘為2.90至3.20美元，低於分析師平均預估的3.33美元。至於2026會計年度首季，惠普預測每股盈餘將落在0.73至0.81美元，區間中值亦略低於市場預期的0.79美元。
更多三立新聞網報導
薪資統計出爐！「這縣市」人均年薪129萬 六都排名曝光
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
黃明志今保釋屆滿再延長？大馬警曝下一步 「謝侑芯屍檢報告」成關鍵
中國恫日台人照衝日本！爆一票難求 日業者「特別感謝台灣人」原因曝光
其他人也在看
被動元件再現烏龜綠！蜜望實重挫逾9%....國巨、華新科翻黑 盤中唯6檔小兵收紅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股在歷經上週大跌近千點後，今（25）日早盤一度強彈逾600點，站回2萬7千點大關，不過盤中漲勢收斂，截至中午11點25分，加...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
瞄準記憶體巨頭砸錢！小兒捧逾31億強勢掃貨南亞科 再砸破23億元搶進華邦電逾4萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（24）日終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。據證交所盤後公布籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 1 天前
減肥新藥超熱！「醫藥大廠」開盤即攻漲停炸出11億元 近6千人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於市場對減肥新藥CBL-514臨床進度的關注，醫藥大廠康霈*（6919）今（25）日股價表現搶眼，開盤即攻漲停，上漲13.5元至1...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
Ｑ3淨利年增255%！「這檔」獲MSCI青睞爆3.9萬成交量悍噴4% 華邦電也飆不贏
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導指數編纂公司明晟（MSCI）半年度調整於昨（24）日盤後生效，台股加權指數爆出7140.87億巨量，其中MSCI全球標準指數新增致茂...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 20 小時前
迎廣桃園廠獲輝達認證，GB300正式出貨，訂單滿到明年H1
【財訊快報／記者王宜弘報導】伺服器機殼廠迎廣(6117)桃園伺服器廠區第三季正式獲輝達認證，9月起為客戶量產出貨GB300系統組裝訂單，業績加溫，第四季業績可望優於上季，再創新高，展望明年，因客戶訂單能見度高，迎廣受惠，產能滿到上半年。迎廣週一(24日)召開法說會，說明第三季財報與後市展望。在AI伺服器訂單持續成長之下，第三季營收8.61億元再創新高，毛利率維持31.87%高檔，稅後盈餘1.26億元，較上季大增2.8倍，年增率逾七成，EPS 1.36元，累計前三季稅後盈餘23.9億元，年增率11%，營業利益3.34億元，年增21%，稅後盈餘為2.02億元，年減24%，EPS 2.21元。迎廣指出，前三季伺服器業績佔比已達57.37%，較去年同期的56%持續成長，再創新高紀錄，電腦機殼佔比則為31.04%，略低於同期的31.24%，電源供應器3.38%，散熱模組1.59%；展望明年，因AI伺服器的訂單能見度高，成長可期，因此伺服器的業績佔比可望正式突破6成，電腦機殼佔比則將首度下降到30%以下，產品結構持續優化。由於台系品牌主力客戶獲輝達關聯企業訂單，第三季迎廣桃園伺服器組裝廠正式取得輝財訊快報 ・ 1 天前
台股再現異常波動！南亞科股價瘋漲被盯 「矽光子大咖」近90天猛飆174%...高盛單日倒貨破億遭列注意股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（24）日開高震盪，終場加權指數上漲69.3點，漲幅0.26%，收在26,504.24點，成交金額7,130億元。證交所於昨日公布最新...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新新金子公司加速整合 壽險與投信雙線推進
台新人壽與新光人壽合併案已經獲准，旗下2大投信也完成整合(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 6 小時前
富邦金法說》富壽Q4股票投資，持續關注AI與產業龍頭股
富邦金控今（24）日舉辦線上法說會，核心子公司富邦人壽投資規劃部資深協理鮑華玲答覆法人詢問時表示，富壽第四季股票投資策略會持續關注AI類股跟產業龍頭股，仍以區間操作為主。富邦金控總經理韓蔚廷隨後答覆媒體詢問時也說：「我們對於整體AI產業基本面的看法還是樂觀的。」估我國今年經濟成長率逾5.5%富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，預估台灣今年經濟成長率將超過5.5%，......風傳媒 ・ 1 天前
台股成交量7491億創歷史次高後，會漲還是跌？ 10次歷史數據揭密
台股24日上漲69點 收26504點，成交量7491億，創1年7個月以來最大量...信傳媒 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 15 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 18 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 19 小時前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前