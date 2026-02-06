科技巨頭砸下重金投資AI嚇壞市場，投資人該跟著跑嗎？法人欽點這類股票勝算高

美國企業財報陸續揭曉，科技巨頭規劃砸下重金投入AI軍備競賽，資本支出失速狂飆反而引發市場擔憂。法人認為，從多家國際AI領導企業的財報與展望來看，產業基本面依然維持正向，中長期成長動能並未改變，投資人不必自己嚇自己。

市場資金仍鎖定 AI主軸 ​

野村投信分析，科技巨頭的核心競爭力及AI發展題材依舊穩固，Meta、微軟上修2026年資本支出預期，顯示在AI基礎建設上的投入持續擴張，即便短期AI相關業務增速出現放緩，本業穩健的獲利能力仍足以支撐其長期AI布局。近期科技股股價的回檔偏向於漲多之後的估值修正，而非基本面轉弱，對於AI發展無須過度悲觀。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）經理人林浩詳指出，同樣受到美國科技股修正影響，2025年表現亮眼的老AI族群在今年以來承受較大賣壓，股價表現疲弱，但市場資金並未全面撤離AI題材，包括CoWoS、CCL與記憶體等具備缺貨漲價題材的產業表現相當亮眼，顯示資金仍集中在AI主軸之中。

​ 重電、塑膠等傳產族群有轉機 ​



另一方面，部分資金自電子類股流出後，開始轉向評價相對較低、具轉機題材的傳產族群。其中，重電類股在台美15%稅率敲定後迎來明顯出口利多，加上AI帶動電力基礎建設需求持續升溫，重電產業的長線成長故事再度受到市場關注。

塑膠族群中，樹脂產品作為CCL的關鍵原料之一，近期也受惠於CCL強勁需求而出現報價同步上漲，推升相關個股股價表現。重電與塑膠類股甚至打敗很多電子次產業，成為今年以來表現強勢的次產業之一。

林浩詳表示，AI剛性需求支撐大盤，整體經濟基本面依然穩健，市場的核心驅動力來自AI需求的結構性爆發，近期需要留意農曆年前賣壓、記憶體缺料與漲價是否影響消費性電子需求及企業資本支出。

林浩詳指出，台股目前具有非常多元的投資題材，建議投資人不妨採取主動式ETF策略布局，一方面繼續持有具備明確缺貨漲價題材的CoWoS、CCL與記憶體類股的部位，同時也可留意長期成長性仍佳的老AI族群的逢低布局機會，並可在市場震盪期間，透過部份資金配置，參與傳產族群在資金輪動下的行情。



